Jön az influenzaszezon: minden fontos tudnivaló egy helyen

A hideg, nyálkás idő beálltával egyre nagyobb az esély, hogy megfertőződünk az influenza vírussal, ami rendkívül kellemetlen betegségnek számít és hosszú története van. Az influenza napjainkban már inkább csak kellemetlenséget okoz számunkra, de volt idő, amikor a Föld lakosságának közel 5 százalékát elpusztította. A spanyolnátha a történelem egyik legnagyobb világjárványa volt, amit az influenza A nevű vírusa okozott és a Föld lakosságának 3-5 százalékát elpusztította. Az akkori helyzet súlyosságát jól érzékelteti, hogy a spanyolnátha már az első évében, 1918-ban több áldozatot szedett, mint az első világháború. Az első világháború borzalmai közepette nemcsak a harctéren küzdöttek az emberek az életükért, hanem a kórházakban is.

Fotó: Oakland Tribune via Getty Images/Edward "Doc" Rogers

Az influenza típusai és tűnetei

Kezdetben tévesen úgy gondolták, hogy az influenzát baktérium okozza, magát az Orthomyxoviridae víruscsaládot Richard Shope 1931-ben azonosította sertésekben. Két évvel később az embertől származó vírust is elkülönítették, ez Patrick Laidlaw nevéhez fűződik. A vírusok nem sejtes természete azonban egészen 1935-ig ismeretlen maradt, amikor Wendell Stanley először kristályosította a dohánymozaikvírust.

Újabb fordulópont jött 1944-ben, amikor az influenza megelőzése érdekében Thomas Francis kifejlesztette elölt vírusokat tartalmazó védőoltását.

Az influenzavírusok négy különböző típusba sorolhatók: A, B, C és D. Ezek közül az A és a B típusok szezonális járványokat okozhatnak.

Az influenza leggyakoribb tünetei: levertség, izom- és végtagfájdalom, erős fejfájás, torokfájás, magas láz, hidegrázás, száraz köhögés és hörghurut.

Az első tünetek a fertőzés utáni 1-4. napon jelentkeznek, az akut fázis 5-7 napig tart, majd a teljes gyógyulás újabb 1-2 hetet vesz igénybe.

Gyógyszerek, vitaminok és házi praktikák

A gyógyszerek csak tüneti kezelésre alkalmazhatóak influenza esetén, de vannak különböző természetes gyógymódok és házi praktikák, amik javíthatnak az állapotunkon.

Az influenza tünetei rendkívül kellemetlenek, a láz, a torokfájás, az orrfolyás, a köhögés, az izomfájdalmak, a hidegrázás és a fáradtság nagyon megkeserítheti az életünket – írja a BBC.

Az influenzára nincs olyan gyógyszer, amelyet alkalmazva gyorsan rendbe jönnénk, leginkább láz- és fájdalomcsillapítókat, acetilszalicilsavat, paracetamolt, ibuprofent és torokfertőtlenítőket szoktak ajánlani. Fontos, hogy pihenjünk és sok folyadékot igyunk, a probiotikus joghurt is segíthet.

A vitaminok közül a B12-, az A-, a C- és az E-vitaminokat érdemes fogyasztani, de nem túl nagy mennyiségben.