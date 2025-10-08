Jön az influenzaszezon: minden fontos tudnivaló egy helyen

A hideg, nyálkás idő beálltával egyre nagyobb az esély, hogy megfertőződünk az influenza vírussal, ami rendkívül kellemetlen betegségnek számít és hosszú története van. Az influenza napjainkban már inkább csak kellemetlenséget okoz számunkra, de volt idő, amikor a Föld lakosságának közel 5 százalékát elpusztította. A spanyolnátha a történelem egyik legnagyobb világjárványa volt, amit az influenza A nevű vírusa okozott és a Föld lakosságának 3-5 százalékát elpusztította. Az akkori helyzet súlyosságát jól érzékelteti, hogy a spanyolnátha már az első évében, 1918-ban több áldozatot szedett, mint az első világháború. Az első világháború borzalmai közepette nemcsak a harctéren küzdöttek az emberek az életükért, hanem a kórházakban is.
Kezdetben tévesen úgy gondolták, hogy az influenzát baktérium okozza, magát az Orthomyxoviridae víruscsaládot Richard Shope 1931-ben azonosította sertésekben. Két évvel később az embertől származó vírust is elkülönítették, ez Patrick Laidlaw nevéhez fűződik. A vírusok nem sejtes természete azonban egészen 1935-ig ismeretlen maradt, amikor Wendell Stanley először kristályosította a dohánymozaikvírust.
Újabb fordulópont jött 1944-ben, amikor az influenza megelőzése érdekében Thomas Francis kifejlesztette elölt vírusokat tartalmazó védőoltását.
Az influenzavírusok négy különböző típusba sorolhatók: A, B, C és D. Ezek közül az A és a B típusok szezonális járványokat okozhatnak.
Az influenza leggyakoribb tünetei: levertség, izom- és végtagfájdalom, erős fejfájás, torokfájás, magas láz, hidegrázás, száraz köhögés és hörghurut.
Az első tünetek a fertőzés utáni 1-4. napon jelentkeznek, az akut fázis 5-7 napig tart, majd a teljes gyógyulás újabb 1-2 hetet vesz igénybe.
A gyógyszerek csak tüneti kezelésre alkalmazhatóak influenza esetén, de vannak különböző természetes gyógymódok és házi praktikák, amik javíthatnak az állapotunkon.
Az influenza tünetei rendkívül kellemetlenek, a láz, a torokfájás, az orrfolyás, a köhögés, az izomfájdalmak, a hidegrázás és a fáradtság nagyon megkeserítheti az életünket – írja a BBC.
Az influenzára nincs olyan gyógyszer, amelyet alkalmazva gyorsan rendbe jönnénk, leginkább láz- és fájdalomcsillapítókat, acetilszalicilsavat, paracetamolt, ibuprofent és torokfertőtlenítőket szoktak ajánlani. Fontos, hogy pihenjünk és sok folyadékot igyunk, a probiotikus joghurt is segíthet.
A vitaminok közül a B12-, az A-, a C- és az E-vitaminokat érdemes fogyasztani, de nem túl nagy mennyiségben.
Ha természetes gyógymódot szeretnénk, akkor a mézes tea, a húsleves, a gyömbértea, a hagyma vagy a fokhagyma is szóba jöhet. A gyógynövényes inhalálás (kakukkfű vagy kamilla), a propolisz vagy a méhpempő szintén eredményes lehet.
Sokszor bizonytalanok vagyunk azzal kapcsolatban, hogy influenzával, náthával vagy Coviddal küzdünk. Az influenza és a Covid jóval veszélyesebb, ezért fontos, hogy meg tudjuk különböztetni a három betegséget.
A megfázás, vagy más szóval nátha, felső légúti megbetegedés, ami általában torokfájással, orrdugulással jár. Az influenza az egész szervezetet érintő betegség, amire izomfájdalom, gyengeség, kimerültség, légszomj és akár zavartság is jellemző lehet. Az influenza és a Covid kórházi kezelést, akár életveszélyes állapotot is előidézhet. A Covidnak is influenzaszerű tünetei vannak, ugyanakkor utóbbira a szaglás elvesztése is jellemző, tehát ez különbséget jelent. A BBC összeállítása szerint a hasmenés és a felpuffadt gyomor szintén inkább a Covid tünete.
Sokakban felmerül a kérdés, hogy a megfázásból lehet-e influenza. A két betegséget teljesen eltérő vírusok okozzák, így az egyik nem alakulhat át a másikká. Az viszont ritkán előfordulhat, hogy egyszerre akár mindkét vírust elkapjuk. Ha súlyos tüneteket észlelünk, mindenképpen forduljunk orvoshoz.
Az influenza és a Covid különösen veszélyes is lehet, ezért a megelőzés érdekében az immunrendszer erősítése, vagy akár az oltás is segíthet.
Az influenzavírusokat csak úgy tudnánk elkerülni, ha teljesen elszigetelnénk magunkat másoktól. Az orvosok szerint az influenza elleni védekezés leghatékonyabb formája az oltás.
A BBC összeállítása megemlíti, hogy mindig legyen nálunk papír zsebkendő, továbbá a kórokozók elpusztításában az is segít, ha szappannal és vízzel kezet mosunk, vagy kézfertőtlenítőt használunk.
Az erős immunrendszerhez az egészséges étkezés, a rendszeres mozgás, az elég alvás és pihenés, valamint a dohányzás mellőzése segít hozzá.
Minden évben készül egy vakcina, amely védelmet nyújt a leggyakoribb influenzatörzsek ellen, az idei várhatóan október végén érkezik.
Az influenza elleni oltást az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elsősorban 65 éven felülieknek ajánlja, de minden korosztály számára jól tolerálható és biztonságos. A vakcina beadását követően ritkán alakulnak ki súlyos oltási reakciók, az enyhe mellékhatások pedig jellemzően három napon belül elmúlnak.
Egyes embereknél nagyobb a kockázata annak, hogy az influenza súlyos szövődményeket, akár halálos betegséget okoz, nekik különösen fontos, hogy beoltassák magukat. Az influenzával kapcsolatosan a leginkább veszélyeztetett emberek: az idősek, csecsemők és kisgyermekek, terhes nők, krónikus betegek, immunhiányos emberek, egészségügyi dolgozók és gondozók.