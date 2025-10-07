Hírlevél

Nukleáris katasztrófa fenyeget: atomerőművet támadtak az ukránok

Jard

A néma segélykiáltás – a családon belüli erőszakról a Jard podcastban

A bántalmazás egy hosszú, szisztematikus folyamat része, de a néma segélykiáltások felismerhetők, ha nyitott szemmel járunk. A Jard podcast legújabb adásában Kisléghi-Nagy Rudolf és Garai Renáta beszélgetett a családon belüli erőszak kérdéseiről, a műsor a legutóbbi adás 2. része.
Jardcsaládon belüli erőszakpodcast

A Jard podcast vendége immár második alkalommal Garai Renáta, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársa volt, a téma ezúttal is a családon belüli erőszak.

Jard podcast

A bántalmazás egy hosszú, szisztematikus folyamat része, de a néma segélykiáltások felismerhetők, ha nyitott szemmel járunk. 

Amikor egy családi vagy baráti társaságban vannak, és kérdezünk valamit a bántalmazottól, és azonnal a bántalmazó válaszol helyette. Amikor átveszi a szót, vagy amikor hivatalos ügyet intéznek, és nyújtják mondjuk a nő felé a papírt, és azonnal a férfi odanyúl, és ő veszi el. Amikor ő ossza be a családi kasszát, ő mondja el, mire költhet

 – magyarázza Garai Rita.  

Intő jel lehet továbbá a szakértő szerint, ha az áldozat, a példa esetében a nő, aki eddig csinosan öltözködött, adott magára, elkezdi takargatni magát, egyre slamposabban öltözik, igénytelenebbé válik, ami nagyon sokszor nem az ő elfordulása, egészen egyszerűen meg van tiltva neki.  

Számos hasonló jelből is észrevehetjük, hogy valami baj van, például meleg időben is takargatja magát a bántalmazott, hogy ne látszódjanak a nyomok, általában minden percükről számot kell adniuk, hol és kivel töltötték. 

A Jard podcast – A családon belüli erőszakról 2. részét itt megtekintheti:

 

