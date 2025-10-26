Elképesztő felvételek! – jégeső csapott le tegnap éjjel az országra

A jégeső 2025. október 25-én érte el Bugyi települést, és rövid idő alatt hatalmas mennyiségű jégdarabot hozott magával. A természet újra bebizonyította, hogy az időjárás kiszámíthatatlanabb, mint valaha.

Felhőszakadás és jégeső Pest vármegyében Forrás: Facebook/MetFigyelő

Videón a jégeső – kiszámíthatatlan az időjárás

A MetFigyelő Facebook oldalán megjelent videó gyorsan elterjedt a közösségi médiában. A felvételen jól látszik, ahogy a hatalmas jégeső Bugyin zúdul le, a háztetőkön és az udvarokon vastagon áll a jég. Több helyi lakos is megosztotta saját videóját, így az interneten gyorsan körbefutott a látványos természeti esemény.

A képsorok meglepőek, hiszen október végén ritkán fordul elő ekkora mértékű jégverés. A videón érzékelhető az intenzív jégzápor, ami néhány perc alatt fehérbe borította a települést.

A felvételek tanúsága szerint a jégdarabok jelentős méretűek voltak, a jégeső rövid, de heves volt.

A MetFigyelő szerint ez is jól mutatja, mennyire változékony az időjárás Magyarországon. A videók alapján a jég nemcsak látványos, hanem veszélyes is lehetett, hiszen komoly mennyiségben hullott le.