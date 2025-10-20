A Valóság ezer darabja sorozatban Jeszenszky Zsolt ez alkalommal a robotika mai valóságába kalauzolja el a nézőket, néhány bizarr – és ijesztő – példát is bemutatva a videóban.
Megnézhetjük, ahogy a mesterséges intelligencia és a robotok egyre jobban jelen vannak az életünkben; de rengeteg kérdést is felvetnek.
- Egyre nagyobb kényelmet biztosítanak; vagy félni kell tőlük?
- Előbb-utóbb házasodhatunk is velük, sőt, gyereket is tudnak majd szülni?
- Hova vezet mindez?
Kattintson a videóra a válaszokért!
