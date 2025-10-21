Az Alisca Motoros Egyesület idén nyolcadik alkalommal is megrendezi hagyományos szezonzáró gurulását - írja a teol.hu. A közös motorozás nem csupán a szezon lezárását jelenti, hanem egy jótékonysági adománygyűjtést az arra rászorulóknak. A programhoz az egyesületen kívül bárki csatlakozhat, mindenkit szeretettel várnak, aki szeretne részese lenni ennek a különleges eseménynek. Tavaly több mint 400 motoros gurult együtt, így idén is nagy érdeklődés várható.

Jótékonysági akciót hirdet az Alisca Motoros Egyesület. A kép illusztráció. Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Ismét jótékonysági gurulást szervez az Egyesület

Hoffmann Norbert, az Alisca Motoros Egyesület elnöke elmondta:

Ezt a szezonzáró gurulást immár nyolcadik alkalommal rendezzük meg. A túra célja, hogy egy utolsó motorozást tegyünk az időjárás szigorodása előtt, de ami ennél is fontosabb, hogy adományokat gyűjtsünk. Minden évben olyan szervezetet választunk, ahol valóban számít minden forint. Idén második alkalommal az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesületnek segítünk.

A 75 kilométeres túra Szekszárdról, a Tesco parkolóból indul és a nagymányoki piac tér a végső célpont. Már déltől lehet érkezni, hogy megcsodálják a motorokat, és ekkor már megkezdődik az adománygyűjtés is. Az érdeklődők fel is ülhetnek a motorokra és testközelből élvezhetik a kétkerekűek látványát.

Jó helyre kerülnek az adományok

Vizdár-Lőczi Gizella, az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület elnökségi tagja elárulta, hogy egy közös ismerősön keresztül hozta össze őket a sors Hoffmann Norberttel és idén is nagyon örültek a megkeresésnek.

Nagy örömünkre szolgált tavaly is, hogy azért egy kicsit be tudtunk csatlakozni a rendezvénybe. Aki ismeri az Esőmanókat, az tudja, hogy mi mindig megpróbálunk egy kicsit viszonozni azok felé, akik segítenek nekünk. Örültünk, hogy ezen a rendezvényen is a végső ponton zsíros kenyérrel kedveskedhetünk a motorosoknak

– tette hozzá.

Bármilyen összeg is gyűlik össze, hálásak vagyunk érte. Néha már maga a szándék is meghat minket, és úgy gondolom, ez egy fontos pozitív üzenetet közvetít a családoknak: nem vagyunk egyedül.

„Van helye az összegnek, mert mi minden tevékenységünket ingyen adjuk az érintett családoknak. Rendszeres klub foglalkozások vannak jelenleg 6 csoportnak, különböző életkorú és képességstruktúrájú autizmusban érintett gyerekek és felnőttek számára. Emellett szülőklubunk is van, és különböző családi programok, összejövetelek, amelyek nyíltak a családtagok, barátok számára is. Minden évben táboroztatunk, ami az egyik szívünk csücske program. Ilyenkor sok önkéntes segít, és bár nagy munka, egész évben ebből töltődünk. Az a szeretet, amit a gyerekektől kapunk, szinte kézzel fogható és olyan lelki erőt ad, amit máshol nem tapasztalunk” – hangsúlyozta Vizdár-Lőczi Gizella.