Harcsára számított, de egészen mást fogott a horgász

Nagy Norbert szeptember 28-án dél körül a Keleti-főcsatornán pergetett, duplafarkú twisterrel próbált szerencsét. Hatalmas kapást érzett, és először azt hitte, leakadt a horog, de amikor a zsinór megmozdult, már tudta, hogy valami komolyabb hallal van dolga – olvasható a haon.hu-n. Az akasztás után 20 perces küzdelem következett, a horgász biztos volt benne, hogy harcsát akasztott. A fárasztás végén mégis egy kapitális süllő bukkant fel a víz mélyéről.

Kapitális süllő volt a meglepetés

Nem véletlen, hogy a hal megtévesztette a horgászt, hiszen a süllőkre általában nem jellemző a nagy erőfeszítés, a legtöbbször könnyen megadják magukat. Itt azonban egy hatalmas példányról volt szó, ezért mozoghatott úgy, mint egy harcsa.

Azt hittem, harcsát fogtam, mert gyönyörűen húzott, egyenletesen ment, és nem tudtam erőltetni – idézte fel a horgász a Pecaverzumnak.

A 0,10-es fonott zsinórral, 2500-as orsóval és könnyű bottal folytatott fárasztás húsz percig tartott, mire végül a horgásznak sikerült megszákolnia a hatalmas tüskéshátút. A süllő hossza 87 centiméter volt, tömegét a horgász körülbelül nyolc kilóra becsülte.

Nagy Norbert gyorsan lefotózta a kapitális példányt, majd – ahogy egy igazi sporthorgászhoz illik – visszaengedte természetes közegébe.

