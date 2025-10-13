Rambót csináltak Kapu Tiborékból

A gyerekek ámulva hallgatták Kapu Tibort, Magyarország második űrhajósát, amikor saját űrutazásáról mesélt. A rendhagyó óra során szó esett a tesztekről, gyakorlatokról és az űr mindennapjairól. A magyar űrhajós személyes történeteivel inspirálta az iskolásokat.

Kapu Tibor kutatóűrhajós

Fotó: AFP/Giorgio VIERA / AFP/Giorgio VIERA

Kapu Tibor és a magyar űrhajós program

Kapu Tibor és tartalékos társa, Cserényi Gyula a Hunor Program keretében vettek részt az űrhajós kiképzésben, amelyre 2022-ben 250 jelentkező közül választották ki őket. Tanulmányaik során többek között oroszt, bolygómechanikát és asztrofizikát tanultak, miközben szigorú egészségügyi és kognitív teszteken is átestek.

A magyar űrhajós elmondta, hogy minden vizsgálat célja az volt, hogy kiderüljön, ki bírja jobban az űrutazás fizikai és mentális kihívásait.

Rendhagyó óra és űrhajós gyakorlatok

A szegedi rendhagyó órán Kapu Tibor mesélt a gyakorlatokról, amelyek során megtanult repülni, helikopterből menekülni, valamint szárazföldi és vízi túlélőtréningeken vett részt. A diákok különösen érdekesnek találták az izolációs tesztet, amikor hat napig zárt térben éltek kevés étellel és alvással. A magyar űrhajós szerint ez volt az egyik legnehezebb, mégis legtanulságosabb felkészülési szakasz.

Kapu Tibor elmondta, hogy a felkészülés során kognitív teszteken is átestek, és szigorú egészségügyi kiválasztáson vettek részt. Egy teljes nyár ráment arra, hogy tetőtől talpig kivizsgálták őket. Hozzátette: a gyakorlati kiképzés volt a legizgalmasabb rész, ahol –a Délmagyar beszámolója alapján – „lényegében Rambókat csináltak belőlük.”

Élet az űrben: a mindennapok kihívásai űrhajósként

Kapu Tibor a gyerekekkel megosztotta, milyen érzés naponta tizenhatszor látni a Föld világos és sötét oldalát, valamint hogyan zajlik az alvás, étkezés és higiénia a súlytalanságban. Külön élményként említette, hogy az űrben retket termesztett – gépészmérnökként nem gondolta volna, hogy a kertészkedés ekkora örömöt okoz majd neki. A diákoknak azt is elmondta, milyen megható érzés volt a szkafanderén látni a magyar zászlót – írja a DÉLMAGYAR.