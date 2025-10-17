Hírlevél

A hét elején Szegeden járt Kapu Tibor és Cserényi Gyula, Magyarország kiképzett űrhajósai, akik diákoknak és felnőtteknek tartottak előadásokat, beszéltek az űrutazás élményeiről és kihívásairól. Kapu Tibor elárulta, semmit sem készíthet fel az embert arra a vizuális élményre, amit a Földről lát az űrből – és hogy a szegedi muslicákkal végzett kísérletek okozták a legtöbb stresszt a küldetés során.
Szegedi TudományegyeteműrhajósűrmuslicaCserényi GyulaKapu Tibor

Kapu Tibor és Cserényi Gyula számára a kétheti szigorú napirend már a kiképzés alatt is mindennapossá vált.
 

Tihany, 2025. augusztus 29. Kapu Tibor, Magyarország második kutatóűrhajósa a CsillagKAPU - A magyar űrprogram eredményei című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 29-én.MTI/Katona Tibor
Kapu Tibor Szegeden is mesélt az űrbéli élményeiről
Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Kapu szerint azonban a legfőbb, meglepetésként ért élmény az volt, amikor – a felbocsátás után alig tíz perccel – először tűnt fel az ablakon keresztül a Föld: „arra nem lehet felkészülni” – mondta. 

Cserényi Gyula szerint maga a gyorsulási terhelés sem volt olyan megerőltető, mint a hosszú és intenzív elméleti és gyakorlati felkészítés – írja a Délmagyar.

Kapu Tibor elárulta, mi volt idegőrlő

Az űrkísérletek közül különösen izgalmasnak számított a Szegedi Tudományegyetem részvételével végzett muslica-kísérlet, amellyel a világűr DNS-károsító hatásait vizsgálták. Több generációnyi muslicát küldtek fel, és az utolsó pillanatban kelt ki néhány példány – ez különösen idegőrlőnek bizonyult a csapat számára. A magyar űrhajós hangsúlyozta, hogy az űrbéli kísérletek végrehajtása során számos váratlan helyzettel kellett szembenézni, és sokszor kreatív módosításra szorultak, hogy a tudományos érték ne vesszen el. Hangsúlyozta a csapatmunka fontosságát, és kiemelte, hogy nagy büszkeség számára, hogy részese lehet a hazai kutatások nemzetközi mércével is figyelemre méltó eredményeinek.

 

