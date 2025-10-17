Kapu Tibor és Cserényi Gyula számára a kétheti szigorú napirend már a kiképzés alatt is mindennapossá vált.



Kapu Tibor Szegeden is mesélt az űrbéli élményeiről

Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Kapu szerint azonban a legfőbb, meglepetésként ért élmény az volt, amikor – a felbocsátás után alig tíz perccel – először tűnt fel az ablakon keresztül a Föld: „arra nem lehet felkészülni” – mondta.

Cserényi Gyula szerint maga a gyorsulási terhelés sem volt olyan megerőltető, mint a hosszú és intenzív elméleti és gyakorlati felkészítés – írja a Délmagyar.

Kapu Tibor elárulta, mi volt idegőrlő

Az űrkísérletek közül különösen izgalmasnak számított a Szegedi Tudományegyetem részvételével végzett muslica-kísérlet, amellyel a világűr DNS-károsító hatásait vizsgálták. Több generációnyi muslicát küldtek fel, és az utolsó pillanatban kelt ki néhány példány – ez különösen idegőrlőnek bizonyult a csapat számára. A magyar űrhajós hangsúlyozta, hogy az űrbéli kísérletek végrehajtása során számos váratlan helyzettel kellett szembenézni, és sokszor kreatív módosításra szorultak, hogy a tudományos érték ne vesszen el. Hangsúlyozta a csapatmunka fontosságát, és kiemelte, hogy nagy büszkeség számára, hogy részese lehet a hazai kutatások nemzetközi mércével is figyelemre méltó eredményeinek.