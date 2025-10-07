Hírlevél

Rendkívüli

Kapu Tibor

Kapu Tibor

Meglepő részleteket árult el Kapu Tibor az űrutazásáról

59 perce
Kapu Tibor neve ma már mindenki számára ismerős: 2025. június 25-én ő lett a második magyar űrhajós, aki eljutott a világűrbe. Kapu Tibor 18 napot töltött a világűrben, most több részletet is elárult arról, milyen az élet a Nemzetközi Űrállomáson.
Kapu TiborHUNOR-Magyar Űrhajós Programvilágűrnemzetközi űrállomás

Kapu Tibor kutatóűrhajós 18 napot töltött az űrben az Ax-4 legénység tagjaként. A Nemzetközi Űrállomáson számos tudományos kísérletet végzett el, ami tudományos áttörést hozhat az űrkutatásban. 

Kapu Tibor kutatóűrhajós
Fotó: AFP/Giorgio VIERA / AFP/Giorgio VIERA

Kapu Tibor több részletet is elárult arról, milyen volt odafent. 

„92 percenként megkerüljük a Földet, ami azt jelenti, hogy nagyjából 16 alkalommal kel fel a Nap egy nap alatt, amíg fent vagyunk. Az ember azért nem érzi ezt, mert nagyon kevés kinézési lehetőség van. Van egy hatalmas nagy Kupola nevű modul, ahol tényleg van egy 360 fokos rálátásunk a Földre, de valójában az a fény, ami kívülről beszűrődik, az nincs igazán rád hatással” – mondta a HUNOR Magyar Űrhajós Program videójában. 

„Pont ezért van az, hogy használunk egy időzónát, és ez a greenwichi pont azért, mert ez a főidő, és nagyjából egyébként Houston és Moszkva között van” – magyarázta. 

Kapu Tibor elmondta azt is, hogy a földi irányítóközpontok is szigorú rend szerint dolgoznak, Alabama államban Huntsville foglalkozik például az űrhajósok tudományos kontentjével, míg Houston főleg az asztronauták időrendjével, és mindennel, ami nem a tudományos kísérletekhez köthető. 

