Meglepő részleteket árult el Kapu Tibor az űrutazásáról

Kapu Tibor kutatóűrhajós 18 napot töltött az űrben az Ax-4 legénység tagjaként. A Nemzetközi Űrállomáson számos tudományos kísérletet végzett el, ami tudományos áttörést hozhat az űrkutatásban.

Fotó: AFP/Giorgio VIERA / AFP/Giorgio VIERA

Kapu Tibor több részletet is elárult arról, milyen volt odafent.

„92 percenként megkerüljük a Földet, ami azt jelenti, hogy nagyjából 16 alkalommal kel fel a Nap egy nap alatt, amíg fent vagyunk. Az ember azért nem érzi ezt, mert nagyon kevés kinézési lehetőség van. Van egy hatalmas nagy Kupola nevű modul, ahol tényleg van egy 360 fokos rálátásunk a Földre, de valójában az a fény, ami kívülről beszűrődik, az nincs igazán rád hatással” – mondta a HUNOR Magyar Űrhajós Program videójában.

„Pont ezért van az, hogy használunk egy időzónát, és ez a greenwichi pont azért, mert ez a főidő, és nagyjából egyébként Houston és Moszkva között van” – magyarázta.

Kapu Tibor elmondta azt is, hogy a földi irányítóközpontok is szigorú rend szerint dolgoznak, Alabama államban Huntsville foglalkozik például az űrhajósok tudományos kontentjével, míg Houston főleg az asztronauták időrendjével, és mindennel, ami nem a tudományos kísérletekhez köthető.