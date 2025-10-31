Brüsszelben háború tört ki – Karácsony Gergely és Magyar Péter egymást marják a pénzért!

Az elmúlt hónapokban Karácsony Gergely háttérbe szorította a főpolgármesteri munkát, és szinte politikai turnéra indult Európában. Strasbourgban Vitalij Klicskóval, Kijev főpolgármesterével találkozott, Brüsszelben pedig uniós vezetőkkel egyeztetett – mindezt a hírek szerint nem Budapest ügyeiben, hanem országos politikai ambíciói érdekében – írja az Ellenpont.

Karácsony Gergely Kijev és Brüsszel között építi új politikai szövetségeit — egyre közelebb kerülhet az ellenzéki miniszterelnök-jelöltséghez

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A mozgásnak egyértelmű tétje van: Brüsszel állítólag már Karácsonyt támogatja Magyar Péter helyett a 2026-os ellenzéki miniszterelnök-jelöltségre. A pozíció viszont nem dőlhet el Kijev nélkül – Ukrajna vezetése ugyanis eddig inkább Magyar Péterben bízott.

Karácsony Gergely kapcsolatépítése az ukrán politikusokkal

Márciusban Karácsony Gergely a hivatalában fogadta Ukrajna nagykövetét, Sándor Fegyirt, majd augusztus 24-én az ukrán függetlenség napján ukrán színekbe öltöztette a Lánchidat. Ősszel Beregszászra is ellátogatott, ahol azt hangsúlyozta: „az ukrán zászló egész évben kint lobog a Városházán”.

Közben az Euronews-nak adott brüsszeli interjújában kijelentette, hogy Magyarország nemzeti érdeke Ukrajna uniós csatlakozása, ami újabb lépés volt Kijev irányába.

Szakértők szerint Karácsony Gergely ezzel nemcsak a nemzetközi támogatását építi, hanem közvetlenül Magyar Péter pozícióját próbálja gyengíteni — hiszen a Tisza elnöke másfél éve ápol kiterjedt ukrán kapcsolatokat.

Magyar Péter ideges reagálása

A feszültség nyíltan is kitört: a Sziget Fesztivál körüli vita ürügyén Magyar Péter és támogatója, Gerendai Károly látványosan kihagyták Karácsonyt az egyeztetésekből, majd a Tisza elnöke Facebook-bejegyzésben támadta a főpolgármestert.

Karácsony Gergely egy videóüzenetben válaszolt, Magyar pedig kommentháborúba kezdett, hazugsággal és tehetetlenséggel vádolva riválisát. A nyilvános összecsapás jól mutatja, hogy az ellenzéki vezérváltás kérdése a finisbe ért: egyre több jel utal arra, hogy Brüsszelben Karácsonyban látják a baloldal új arcát.

Hat év, nulla eredmény – Karácsony Gergely mégis tapsot kapott a baloldaltól

Nemrég dokumentumfilm készült Karácsony Gergelyék hat évéről, amely bemutatja, hogyan halmozott kudarcot kudarcra a főpolgármester, mégis sikerült újraválasztatnia magát. A film szerint az elmúlt egy év ámokfutása sem rengette meg a baloldali városvezetés népszerűségét.