Alig ért véget a szeptember, de van, ahol már karácsonyi slágerek szólnak

A karácsonyi dalok világszerte az ünnepi időszak elmaradhatatlan részei. Október elsején elindult a Christmas FM internetes adása, amely immár hagyományosan a szezon kezdetét jelenti. A hallgatók idén is számíthatnak a legikonikusabb karácsonyi zenékre és popzenei örökzöldekre, amelyek nélkül elképzelhetetlen lenne a december – írja a Vaol.hu.

Karácsonyi dalok: Mariah Carey-től a Wham!-ig

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Az ünnepi hangulat idén is korán beköltözik a rádiók világába: október elsején hivatalosan is elindult a Christmas FM adása. A karácsonyi dalok között természetesen ott lesz Mariah Carey karácsonyi dala, az ikonikus „All I Want for Christmas Is You”, amely immár három évtizede a szezon legnagyobb kedvence. Mellette a Wham! örökzöldje, a „Last Christmas” is minden évben felcsendül, sőt tavaly ünnepelte 40. születésnapját, miközben újra vezette a brit slágerlistát.

Mariah Carey 2019-ben az "All I Want For Christmas Is You" 25 éves évfordúlóján

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Ünnepi hangulat és felejthetetlen karácsonyi slágerek

A Christmas FM repertoárja nem áll meg itt: Michael Bublé bársonyos hangja és Bing Crosby klasszikusai szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy a karácsonyi zenék mindenkit ünnepi hangulatba hozzanak. Ezek a karácsonyi slágerek generációkon átívelve kísérik a családokat, és minden évben újra felidézik a karácsony meghittségét.

A popzene világában kevés olyan szám létezik, amely annyira összeforrt volna az ünnepi időszakkal, mint Mariah Carey karácsonyi dala vagy a Wham! felejthetetlen balladája, a Last Christmas.

Az idei szezonban sem lesz másképp: a karácsonyi dalok ismét segítenek ráhangolódni az ünnepre, miközben a Christmas FM újra megteremti az év legvarázslatosabb atmoszféráját.