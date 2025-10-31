Karikó Katalin nevével élnek vissza: veszélyes kamu hirdetések terjednek!

A Karikó Katalin által eljuttatott közlemény szerint egyes reklámok cukorbetegeknek ajánlanak étrend-kiegészítőket, mások öregedés vagy térdfájdalom elleni „csodaszereket” hirdetnek az ő nevével.
Karikó Katalin: sem étrend-kiegészítőt, sem „csodaszert” nem fejlesztett
A professzor hangsúlyozza:
- nem fejlesztett ki semmilyen étrend-kiegészítőt
- nem hozott forgalomba gyógyhatású készítményt
- és nem járult hozzá reklámokhoz sem
A megjelenő hirdetések tehát hamisak, és egyértelmű visszaélést jelentenek.
AI-technikával hamisított videók terjednek
A megtévesztő videók és üzenetek kiszűrhetők – fogalmaz a közlemény.
Az SZTE felhívja a figyelmet arra, hogy:
- a mesterséges intelligenciával generált beszéd monoton, természetellenes
- korábbi videókból és hanganyagokból vágják össze az új tartalmakat
A professzor és az egyetem arra kér mindenkit, hogy legyenek körültekintők az online felületeken terjedő információkkal, és ne dőljenek be az ilyen reklámoknak.
Ezzel ellentétben: Karikó Katalin új áttörése reményt ad a rákbetegeknek
Egy friss kutatás szerint az mRNS-technológia – amelynek fejlesztésében Karikó Katalin világelső szerepet játszott – a daganatos betegek túlélési esélyét szinte megduplázhatja, ha immunterápiával együtt alkalmazzák. Az eredmény új reményt adhat a rák kezelésében.
Nem először történik ilyen
2024. szeptemberében már történt hasonló visszaélés: Karikó Katalin nevével és arcképével reklámoztak hamis termékeket az interneten. Akkor a csalók ízületi- vagy gerincfájdalmak elleni „módszert” és „kapszulát” reklámoztak.
