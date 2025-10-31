Karikó Katalin nevével élnek vissza: veszélyes kamu hirdetések terjednek!

A Karikó Katalin által eljuttatott közlemény szerint egyes reklámok cukorbetegeknek ajánlanak étrend-kiegészítőket, mások öregedés vagy térdfájdalom elleni „csodaszereket” hirdetnek az ő nevével.

Karikó Katalin: sem étrend-kiegészítőt, sem „csodaszert” nem fejlesztett

A professzor hangsúlyozza:

nem fejlesztett ki semmilyen étrend-kiegészítőt

nem hozott forgalomba gyógyhatású készítményt

és nem járult hozzá reklámokhoz sem

A megjelenő hirdetések tehát hamisak, és egyértelmű visszaélést jelentenek.

AI-technikával hamisított videók terjednek

A megtévesztő videók és üzenetek kiszűrhetők – fogalmaz a közlemény.

Az SZTE felhívja a figyelmet arra, hogy:

a mesterséges intelligenciával generált beszéd monoton , természetellenes

korábbi videókból és hanganyagokból vágják össze az új tartalmakat

A professzor és az egyetem arra kér mindenkit, hogy legyenek körültekintők az online felületeken terjedő információkkal, és ne dőljenek be az ilyen reklámoknak.

Ezzel ellentétben: Karikó Katalin új áttörése reményt ad a rákbetegeknek

Egy friss kutatás szerint az mRNS-technológia – amelynek fejlesztésében Karikó Katalin világelső szerepet játszott – a daganatos betegek túlélési esélyét szinte megduplázhatja, ha immunterápiával együtt alkalmazzák. Az eredmény új reményt adhat a rák kezelésében.

Nem először történik ilyen

2024. szeptemberében már történt hasonló visszaélés: Karikó Katalin nevével és arcképével reklámoztak hamis termékeket az interneten. Akkor a csalók ízületi- vagy gerincfájdalmak elleni „módszert” és „kapszulát” reklámoztak.

