Karikó Katalin

Karikó Katalin nevével élnek vissza: veszélyes kamu hirdetések terjednek!

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az interneten ismét hamis hirdetések és videók terjednek, a Nobel-díjas professzorról. Karikó Katalin nevét és arcképét használják fel jogosulatlanul – erről a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) munkatársa tájékoztatta az MTI-t.
Karikó Katalinkémiai Nobel-díjvisszaélésátverés

A Karikó Katalin által eljuttatott közlemény szerint egyes reklámok cukorbetegeknek ajánlanak étrend-kiegészítőket, mások öregedés vagy térdfájdalom elleni „csodaszereket” hirdetnek az ő nevével.

Karikó Katalin - Laureate, Hungarian-US biochemist Katalin Kariko poses after having been awarded with the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine during the Nobel awards ceremony at the Concert Hall in Stockholm, Sweden on December 10, 2023. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)
Karikó Katalin
Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Karikó Katalin: sem étrend-kiegészítőt, sem „csodaszert” nem fejlesztett

A professzor hangsúlyozza:

  • nem fejlesztett ki semmilyen étrend-kiegészítőt
  • nem hozott forgalomba gyógyhatású készítményt
  • és nem járult hozzá reklámokhoz sem

A megjelenő hirdetések tehát hamisak, és egyértelmű visszaélést jelentenek.

AI-technikával hamisított videók terjednek

A megtévesztő videók és üzenetek kiszűrhetők – fogalmaz a közlemény.
Az SZTE felhívja a figyelmet arra, hogy:

  • a mesterséges intelligenciával generált beszéd monoton, természetellenes
  • korábbi videókból és hanganyagokból vágják össze az új tartalmakat

A professzor és az egyetem arra kér mindenkit, hogy legyenek körültekintők az online felületeken terjedő információkkal, és ne dőljenek be az ilyen reklámoknak.

Ezzel ellentétben: Karikó Katalin új áttörése reményt ad a rákbetegeknek

Egy friss kutatás szerint az mRNS-technológia – amelynek fejlesztésében Karikó Katalin világelső szerepet játszott – a daganatos betegek túlélési esélyét szinte megduplázhatja, ha immunterápiával együtt alkalmazzák. Az eredmény új reményt adhat a rák kezelésében.

Nem először történik ilyen

2024. szeptemberében már történt hasonló visszaélés: Karikó Katalin nevével és arcképével reklámoztak hamis termékeket az interneten. Akkor a csalók ízületi- vagy gerincfájdalmak elleni „módszert” és „kapszulát” reklámoztak.

Karikó Katalin Nobel-díjas tudósról, az Origo.hu felületén olvashat további híreket.

 

