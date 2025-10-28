Ilyet még nem látott! Fejjel lefelé pörgött Katy Perry az MVM Dome színpadán – Galéria

A 41 éves énekesnő hétfő este robbantotta fel az MVM Dome színpadát, amikor megérkezett a The Lifetimes Tour európai állomására. Katy Perry elképesztő energiával és látványos színpadi produkcióval bizonyította, hogy még mindig a világ egyik legnagyobb popikonja.
Katy Perry The Lifetimes Tour turné
A budapesti koncert nemcsak a legnagyobb slágereket hozta vissza, hanem egy kreatív, futurisztikus történetmesélést is, amely a közönséget egy virtuális kalandba vitte. A hologramos vetítések, lézershow és akrobatikus elemek együtt alkották a modern popzene egyik leglátványosabb előadását.
Katy Perry budapesti koncert 2025
Az élő koncert során Perry nemcsak énekelt, hanem többször megszólította a közönséget is. Megemlítette, hogy különleges számára visszatérni Budapestre, ahol egykor a Firework klipjét is forgatta.
A látványshow mellett az este legemlékezetesebb pillanatai közé tartozott, amikor Perry fejjel lefelé pörögve énekelt, vagy éppen egy hatalmas pillangón repült végig a nézőtér felett – ezzel is bizonyítva, hogy egy igazi színpadi jelenség.
Katy Perry szerelmi élete
