Ilyet még nem látott! Fejjel lefelé pörgött Katy Perry az MVM Dome színpadán – Galéria

A 41 éves énekesnő hétfő este robbantotta fel az MVM Dome színpadát, amikor megérkezett a The Lifetimes Tour európai állomására. Katy Perry elképesztő energiával és látványos színpadi produkcióval bizonyította, hogy még mindig a világ egyik legnagyobb popikonja.

Katy Perry legnagyobb slágereivel, és látványos színpadi produkcióval érkezett Magyarországra

Fotó: Zoltán Vémi / Vémi Zoltán

Katy Perry The Lifetimes Tour turné

A budapesti koncert nemcsak a legnagyobb slágereket hozta vissza, hanem egy kreatív, futurisztikus történetmesélést is, amely a közönséget egy virtuális kalandba vitte. A hologramos vetítések, lézershow és akrobatikus elemek együtt alkották a modern popzene egyik leglátványosabb előadását.

Katy Perry budapesti koncertjén az MVM Dome-ban kápráztatta el a közönséget

Fotó: Zoltán Vémi / Vémi Zoltán

Katy Perry budapesti koncert 2025

Az élő koncert során Perry nemcsak énekelt, hanem többször megszólította a közönséget is. Megemlítette, hogy különleges számára visszatérni Budapestre, ahol egykor a Firework klipjét is forgatta.