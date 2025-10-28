Hírlevél

Katy Perry

Ilyet még nem látott! Fejjel lefelé pörgött Katy Perry az MVM Dome színpadán – Galéria

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A popsztár 15 év után újra Magyarországon lépett színpadra, és a budapesti koncert minden várakozást felülmúlt. Katy Perry The Lifetimes Tour elnevezésű turnéjának állomásán egy látványshow-val egybekötött élő koncertet adott az MVM Dome-ban, ahol közel 16 ezer rajongó ünnepelte vele ikonikus pályafutását.
Katy PerryBudapestMVM Dome

A 41 éves énekesnő hétfő este robbantotta fel az MVM Dome színpadát, amikor megérkezett a The Lifetimes Tour európai állomására. Katy Perry elképesztő energiával és látványos színpadi produkcióval bizonyította, hogy még mindig a világ egyik legnagyobb popikonja.

Budapest 2025.10.27. Katy Perry koncert az MVM Dome-ban. foto: Vémi Zoltán VZ MW
Katy Perry legnagyobb slágereivel, és látványos színpadi produkcióval érkezett Magyarországra
Fotó: Zoltán Vémi / Vémi Zoltán

Katy Perry The Lifetimes Tour turné

A budapesti koncert nemcsak a legnagyobb slágereket hozta vissza, hanem egy kreatív, futurisztikus történetmesélést is, amely a közönséget egy virtuális kalandba vitte. A hologramos vetítések, lézershow és akrobatikus elemek együtt alkották a modern popzene egyik leglátványosabb előadását.

Budapest 2025.10.27. Katy Perry koncert az MVM Dome-ban. foto: Vémi Zoltán VZ MW
Katy Perry budapesti koncertjén az MVM Dome-ban kápráztatta el a közönséget
Fotó: Zoltán Vémi / Vémi Zoltán

Katy Perry budapesti koncert 2025

Az élő koncert során Perry nemcsak énekelt, hanem többször megszólította a közönséget is. Megemlítette, hogy különleges számára visszatérni Budapestre, ahol egykor a Firework klipjét is forgatta. 

Galéria: Tűzijáték, csillogás, popvarázs: Katy Perry fergeteges show-t adott Budapesten
1/20
A világsztár legnagyobb slágereivel és látványos színpadi produkcióval érkezett Magyarországra

A látványshow mellett az este legemlékezetesebb pillanatai közé tartozott, amikor Perry fejjel lefelé pörögve énekelt, vagy éppen egy hatalmas pillangón repült végig a nézőtér felett – ezzel is bizonyítva, hogy egy igazi színpadi jelenség.

Katy Perry szerelmi élete

Katy Perry szerelmi élete ismét reflektorfénybe került, miután a világsztár Párizsban, egy ismert politikus oldalán ünnepelte a születésnapját. A találkozás nemcsak a rajongókat, hanem az egész világ sajtóját lázba hozta. A közös megjelenésük után már nem kérdés, hogy valami új kezdődött az énekesnő életében. Részletekért látogasson el az Origo oldalára.

 

