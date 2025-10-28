Videón a megvadult tömeg: Katy Perry jött, látott és olyan koncertet csinált, mint még soha!

A 41 éves popdíva koncertjén végig fergeteges volt a hangulat. A rajongók torkuk szakadtából énekelték együtt Katy Perryvel a legismertebb slágereket, számtalan közös fotó, videó készült a látványos előadásról, ami bővelkedett show-elemekben. A fények, a vizuális effektek, a színpadi mozgás egyszerűen lenyűgöző volt.

Katy Perry a legnagyobb slágereivel és látványos színpadi produkcióval érkezett Magyarországra – Fotó: Joseph Okpako / WireImage

Katy Perry repertoárja egyaránt tartalmazott olyan klasszikusokat, mint az I Kissed a Girl, a Hot N’ Cold, a Roar és a Firework – és olyan újabb számokat is, amelyek a tavaly megjelent, 143 című albumán jelentek meg. Az amerikai sztár gyakran váltott ruhát, energikusan mozgott a színpadon, és a háttérvetítések, fények segítségével egy „utazásként” fogta fel pályafutását – a korai slágerektől a mostani korszakáig.

A közönség extázisban énekelte Perry dalait:

Katy Perry budapesti fellépése bővelkedett látványelemekben

Mint már említettünk, a produkció hihetetlenül látványosra sikeredett: voltak animált grafikai betétek, látvány-effektek (lézer, füst, színes LED-falak), és interaktív elemek (például a közönséggel való közös éneklés, hullámzás). Perry energikus mozgása és a közönséggel való kommunikációja jelezte, azt szeretné, hogy a rajongók aktív részesei legyenek az estének.

A Roar című száma közben az énekesnő a közönség felett repkedett:

Az Unconditionally című számát például a színpadra hívott nézők – köztük négy kisgyerek – társaságában adta elő, akikkel röviden csevegett is, majd a dal után jobb helyet kínált nekik a stadion különböző pontjain. Feltűnő volt, hogy mennyire a rajongókra helyezte a fókuszt, akik nélkül nem tartana ott, ahol most.

Perry igazi harcos amazonként a lézerkard-forgatási tudományát is megmutatta a budapesti közönségnek:

Egy szó, mint száz, a csinos énekesnő örökre emlékezetes előadással örvendeztette meg a magyarországi kedvelőit, akik sok-sok felvételt készítettek a pazar este folyamán.

