Katy Perry

Videón a megvadult tömeg: Katy Perry jött, látott és olyan koncertet csinált, mint még soha!

Tegnap este az MVM Dome adott otthont az amerikai popikon „The Lifetimes Tour” elnevezésű világturnéjának. Ez volt Katy Perry első budapesti fellépése 15 év után. Az előadás a rajongók videóinak, fotóinak tanúsága szerint fergetegesre sikerült.
A 41 éves popdíva koncertjén végig fergeteges volt a hangulat. A rajongók torkuk szakadtából énekelték együtt Katy Perryvel a legismertebb slágereket, számtalan közös fotó, videó készült a látványos előadásról, ami bővelkedett show-elemekben. A fények, a vizuális effektek, a színpadi mozgás egyszerűen lenyűgöző volt. 

Katy Perry
Katy Perry a legnagyobb slágereivel és látványos színpadi produkcióval érkezett Magyarországra – Fotó: Joseph Okpako / WireImage

Katy Perry repertoárja egyaránt tartalmazott olyan klasszikusokat, mint az I Kissed a Girl, a Hot N’ Cold, a Roar és a Firework – és olyan újabb számokat is, amelyek a tavaly megjelent, 143 című albumán jelentek meg. Az amerikai sztár gyakran váltott ruhát, energikusan mozgott a színpadon, és a háttérvetítések, fények segítségével egy „utazásként” fogta fel pályafutását – a korai slágerektől a mostani korszakáig.

A közönség extázisban énekelte Perry dalait:

@giangds97 @MVM Dome staff wouldn’t let us stand and dance to the show. Shame on you MVM DOME! #katyperry #thelifetimestour #budapest ♬ original sound - Giang The Concert Guy

Katy Perry budapesti fellépése bővelkedett látványelemekben

Mint már említettünk, a produkció hihetetlenül látványosra sikeredett: voltak animált grafikai betétek, látvány-effektek (lézer, füst, színes LED-falak), és interaktív elemek (például a közönséggel való közös éneklés, hullámzás). Perry energikus mozgása és a közönséggel való kommunikációja jelezte, azt szeretné, hogy a rajongók aktív részesei legyenek az estének.

A Roar című száma közben az énekesnő a közönség felett repkedett:

@egy.fiunaploja Katy Perry koncert Budapest. #katyperry #budapest #concert #live ♬ eredeti hang - egyfiú

Az Unconditionally című számát például a színpadra hívott nézők – köztük négy kisgyerek – társaságában adta elő, akikkel röviden csevegett is, majd a dal után jobb helyet kínált nekik a stadion különböző pontjain. Feltűnő volt, hogy mennyire a rajongókra helyezte a fókuszt, akik nélkül nem tartana ott, ahol most.

Perry igazi harcos amazonként a lézerkard-forgatási tudományát is megmutatta a budapesti közönségnek:

@bru_s0ares ET 👽 @Katy Perry 🛸🚀 #katyperry #thelifetimestour #foryoupage❤️❤️ #katycats #lifetimestour ♬ som original - Bruna Soares

Egy szó, mint száz, a csinos énekesnő örökre emlékezetes előadással örvendeztette meg a magyarországi kedvelőit, akik sok-sok felvételt készítettek a pazar este folyamán.

Az Origón egy képgalériát is összegyűjtöttünk az amerikai popsztár budapesti fellépésének legemlékezetesebb momentumaiból.

 

 

