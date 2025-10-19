Kaució kisokos: miért kérik, mennyi lehet és mikor jár vissza?

A kaució, más néven óvadék, a bérbeadó számára nyújtott pénzügyi biztosíték, amelyet a bérlő a szerződéskötéskor fizet meg. A Polgári Törvénykönyv szerint ez az összeg arra szolgál, hogy fedezze az esetleges elmaradt bérleti díjat, közüzemi tartozásokat vagy az ingatlanban okozott károkat.

Kaució: főbérlő-albérlő jó kapcsolatának alapja a pontos elszámolás (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels



A szerződés lejártakor a bérbeadó köteles elszámolni az óvadékkal, és amennyiben a bérlő rendben teljesítette kötelezettségeit, a teljes összeget vissza kell fizetni.

Hogyan határozható meg a kaució mértéke?

Jogszabályi keret:

A kaució összege nem haladhatja meg a háromhavi bérleti díjat .

Ha ennél magasabb, a bérlő bírósághoz fordulhat a mérséklésért.

Általános gyakorlat Magyarországon:

Kéthavi lakbérnek megfelelő összeg a legelterjedtebb.

Kivételes esetek:

Értékes bútorok, műszaki eszközök esetén indokolt lehet magasabb kaució.

Ilyenkor mindig írásos megállapodás szükséges a felek között.

Mikor jár vissza a kaució?

A kaució a bérleti jogviszony megszűnésekor jár vissza, ha a bérlő az ingatlant rendeltetésszerűen használta, minden tartozását rendezte, és az állapot megfelel az átadáskori jegyzőkönyvben rögzítetteknek.

A normál elhasználódás nem lehet ok a visszatartásra, viszont a károkat, elmaradt közüzemi díjakat vagy lakbért a bérbeadó jogosan levonhatja az óvadékból. Ha a felek között vita alakul ki, közjegyző vagy bírósági eljárás segíthet az elszámolásban.

„Lelakható” a kaució?

Gyakori kérdés, hogy az utolsó hónapokban a bérlő levonhatja-e a lakbért a kaucióból. Bár logikusnak tűnik, nem javasolt: ha az utolsó napokban kár keletkezik az ingatlanban, a bérbeadó nem tud miből levonni. Ezért érdemes mindig a kiköltözés után, elszámolással együtt visszafizetni az összeget.