Kaució kisokos: miért kérik, mennyi lehet és mikor jár vissza?

A kaució, más néven óvadék, a bérbeadó számára nyújtott pénzügyi biztosíték, amelyet a bérlő a szerződéskötéskor fizet meg. A Polgári Törvénykönyv szerint ez az összeg arra szolgál, hogy fedezze az esetleges elmaradt bérleti díjat, közüzemi tartozásokat vagy az ingatlanban okozott károkat.
A szerződés lejártakor a bérbeadó köteles elszámolni az óvadékkal, és amennyiben a bérlő rendben teljesítette kötelezettségeit, a teljes összeget vissza kell fizetni.
Hogyan határozható meg a kaució mértéke?
Jogszabályi keret:
- A kaució összege nem haladhatja meg a háromhavi bérleti díjat.
- Ha ennél magasabb, a bérlő bírósághoz fordulhat a mérséklésért.
Általános gyakorlat Magyarországon:
- Kéthavi lakbérnek megfelelő összeg a legelterjedtebb.
Kivételes esetek:
- Értékes bútorok, műszaki eszközök esetén indokolt lehet magasabb kaució.
- Ilyenkor mindig írásos megállapodás szükséges a felek között.
Mikor jár vissza a kaució?
A kaució a bérleti jogviszony megszűnésekor jár vissza, ha a bérlő az ingatlant rendeltetésszerűen használta, minden tartozását rendezte, és az állapot megfelel az átadáskori jegyzőkönyvben rögzítetteknek.
A normál elhasználódás nem lehet ok a visszatartásra, viszont a károkat, elmaradt közüzemi díjakat vagy lakbért a bérbeadó jogosan levonhatja az óvadékból. Ha a felek között vita alakul ki, közjegyző vagy bírósági eljárás segíthet az elszámolásban.
„Lelakható” a kaució?
Gyakori kérdés, hogy az utolsó hónapokban a bérlő levonhatja-e a lakbért a kaucióból. Bár logikusnak tűnik, nem javasolt: ha az utolsó napokban kár keletkezik az ingatlanban, a bérbeadó nem tud miből levonni. Ezért érdemes mindig a kiköltözés után, elszámolással együtt visszafizetni az összeget.
Sokszor hallani a hibás „kaukció” kifejezést, amely azonban nem létezik a jogi nyelvben. A helyes szó kaució, amely a latin cautio – ’óvatosság, biztosíték’ – szóból ered. Tehát ha bérleti szerződést ír, mindig a „kaució” alakot használja!