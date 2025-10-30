„Súlyos hibát követhetett el a pilóta” — új részletek derültek ki a kenyai repülőgép-balesetről

A kenyai repülőgép-baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják a hatóságok. Az előzetes információk szerint a kisrepülő – egy Cessna Caravan típusú gép – vizuális repülési terv alapján közlekedett, vagyis a pilóta látás alapján tájékozódott. A baleset napján azonban a térségben hirtelen alakultak ki zivatarok és erős légáramlatok, amelyek megnehezíthették a gép irányítását – írja a Bors.

A kenyai repülőgép-baleset helyszíne, ahol Süllős Gyula és családja életét vesztette — a szakértők szerint a pilóta is hibázhatott Fotó: ROB DIBA LIBAN / ANADOLU

A híres magyar műrepülő, Besenyei Péter szerint egy ilyen helyzetben a legfontosabb a megfelelő döntés:

Ha vizuális repülési terv alapján repültek, és rossz időjárási zónába kerültek, a helyes eljárás a visszafordulás vagy a vihar megkerülése. A zivatarok radaron és szabad szemmel is jól láthatók, így a pilóta eldöntheti, balról vagy jobbról érdemes-e kikerülni őket” – magyarázta a szakértő.

Besenyei Péter: Több tényező vezethetett a kenyai repülőgép-balesethez

A műrepülő szerint a tragédiák soha nem vezethetők vissza egyetlen hibára. Általában több tényező – például rossz időjárás, hibás döntés vagy műszaki meghibásodás – együttesen idézi elő a katasztrófát.

„Egy ok önmagában ritkán elegendő ahhoz, hogy egy ilyen baleset bekövetkezzen” – mondta Besenyei Péter, aki szerint a pilóta tapasztalata, reakcióideje és a gép állapota egyaránt befolyásolhatta a kimenetelt.

A Cessna Caravan megbízható, de sok múlhat a karbantartáson

A Cessna Caravan típusú gépeket világszerte használják rövidtávú személy- és teherszállításra. Megbízhatóságuk legendás, de – ahogy Besenyei Péter is kiemelte – ez nagymértékben függ a karbantartás minőségétől.

A megfelelően gondozott gépek alapvetően biztonságosak, viszont az elhanyagolt műszaki állapot könnyen vezethet meghibásodáshoz” – tette hozzá.

A kenyai repülőgép-baleset kapcsán azonban egyelőre nincs hivatalos információ arról, hogy a gép karbantartása megfelelt-e a nemzetközi előírásoknak.

Gyászol a magyar sportvilág

A tragédiában életét vesztette Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője is. A sporttársak és tanítványok megrendülten emlékeznek rá, a Magyar Ökölvívó Szövetség közleményében „elkötelezett vezetőként és szeretett családapaként” búcsúzott tőle.