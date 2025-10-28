Felháborító! A tiszás kommentelők a magyar áldozatokon gúnyolódnak

Tiszás olvasók kegyeletsértő kommenteket írtak a kenyai repülőgép-balesetről szóló hírekhez – írja a Magyar Nemzet.

Rendőrtisztek és mentőszolgálat tagjai a kenyai repülőgép-baleset helyszínén vizsgálják a repülőgép roncsait. A légi balesetben 11 ember meghalt, köztük 8 magyar állampolgár. Fotó: MWAJABE OMAR / AFP

„Ahhoz, hogy állást tudjak foglalni, tudnom kellene, hogy hány fideszes volt a nyolcból.” Ezt és még ennél is cifrább hozzászólásokat írtak a 444 ellenzéki olvasói a kenyai légi katasztrófáról szóló hírhez – hívta fel a figyelmet Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője.

„A tiszás szavazók szerint a fideszesek halála örvendetes dolog. Erről beszéltek korábban a nyugdíjasok kapcsán is” – tette hozzá Németh Balázs.

8 magyar hunyt el a kenyai repülőgép-balesetben

Ahogy arról az Origo már beszámolt, lezuhant egy kisrepülőgép Kenya partvidékén. A fedélzeten tartózkodó 8 magyar, 2 német és egy kenyai állampolgár – a pilóta – szörnyet halt a balesetben. A gép nem sokkal a felszállás után zuhant le, a becsapódás után kigyulladt.

Több légi baleset is történt az elmúlt hetekben

Csupán néhány nappal ezelőtt kényszerleszállást hajtott végre a Blue Islands légitársaság egyik járata, miután az egyik motor meghibásodott. A motort leállították, de a gép még 20 percig keringett, mire megkapták a visszafordulási engedélyt. A repülő végül biztonságban landolt Dublinban.

Egy hete megsérült egy pilóta, miután egy rejtélyes tárgy betörte a United Airlines egyik járatának szélvédőjét. A pilóta kényszerleszállást hajtott végre, a balesetben más nem sérült meg.