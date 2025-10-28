Hírlevél

Rendkívüli!

A Kreml őrjöng: a lengyelek botrányos kijelentése feldühítette Moszkvát

Ez gáz: bilincsbe verve vitték be a rendőrök a világbajnok magyar kajakost

Felháborító! A tiszás kommentelők a magyar áldozatokon gúnyolódnak

Kegyeletsértő kommentáradatot küldtek a tiszás olvasók a kenyai baleset híréhez. A kenyai repülőgép-balesetben nyolc magyar vesztette életét, ám az ellenzéki olvasók legfontosabb kérdése az volt, hogy hány fideszes van az áldozatok között.
Tiszás olvasók kegyeletsértő kommenteket írtak a kenyai repülőgép-balesetről szóló hírekhez – írja a Magyar Nemzet

Rendőrtisztek és mentőszolgálat tagjai a kenyai repülőgép-baleset helyszínén vizsgálják a repülőgép roncsait. A légi balesetben 11 ember meghalt, köztük 8 magyar állampolgár.
Rendőrtisztek és mentőszolgálat tagjai a kenyai repülőgép-baleset helyszínén vizsgálják a repülőgép roncsait. A légi balesetben 11 ember meghalt, köztük 8 magyar állampolgár. Fotó: MWAJABE OMAR / AFP

„Ahhoz, hogy állást tudjak foglalni, tudnom kellene, hogy hány fideszes volt a nyolcból.” Ezt és még ennél is cifrább hozzászólásokat írtak a 444 ellenzéki olvasói a kenyai légi katasztrófáról szóló hírhez – hívta fel a figyelmet Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője. 

„A tiszás szavazók szerint a fideszesek halála örvendetes dolog. Erről beszéltek korábban a nyugdíjasok kapcsán is” – tette hozzá Németh Balázs.

8 magyar hunyt el a kenyai repülőgép-balesetben 

Ahogy arról az Origo már beszámolt, lezuhant egy kisrepülőgép Kenya partvidékén. A fedélzeten tartózkodó 8 magyar, 2 német és egy kenyai állampolgár – a pilóta – szörnyet halt a balesetben. A gép nem sokkal a felszállás után zuhant le, a becsapódás után kigyulladt. 

Több légi baleset is történt az elmúlt hetekben

Csupán néhány nappal ezelőtt kényszerleszállást hajtott végre a Blue Islands légitársaság egyik járata, miután az egyik motor meghibásodott. A motort leállították, de a gép még 20 percig keringett, mire megkapták a visszafordulási engedélyt. A repülő végül biztonságban landolt Dublinban.

Egy hete megsérült egy pilóta, miután egy rejtélyes tárgy betörte a United Airlines egyik járatának szélvédőjét. A pilóta kényszerleszállást hajtott végre, a balesetben más nem sérült meg.

 

