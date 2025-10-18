Hírlevél

Kerítésépítés szabályai: amit minden telektulajdonosnak tudnia kell

Sokan azt gondolják, hogy a saját telkükön bármit megtehetnek, pedig ez nem teljesen igaz. A kerítés építésének szabályait jogszabályok és helyi rendeletek határozzák meg, ezért fontos előre tájékozódni a büntetések és a viták elkerülése érdekében.
A kerítés építésének is szigorú szabályai vannak. A kerítés magassága, anyaga és elhelyezése mind jogszabályokhoz és helyi előírásokhoz kötött – írja a Bama. 

Fotó: Unsplash

A kerítés egy telekhatárt kijelölő építmény, amelynek kialakítását országos és helyi előírások szabályozzák. Bár általában nem kell hozzá építési engedély, a települési rendeletek meghatározhatják a kerítés maximális magasságát, az anyaghasználatot vagy azt, hogy tömör vagy áttört legyen. Ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, a hatóság felszólíthat a módosításra vagy bírságot szabhat ki. 

Ezekre figyeljünk a kerítés építésekor 

Ha a kerítés a telekhatáron épül, a szomszédnak is beleszólása van, mivel a Polgári Törvénykönyv szerint a határon álló kerítés közös használatban áll. Egyoldalú döntés helyett érdemes előzetesen egyeztetni. Tilos akadályozni a szomszédos telek megközelítését, vagy olyan magas, árnyékot vető falat építeni, ami jogsértő lehet. 

A közterülettel határos kerítések esetében még szigorúbbak az előírások: tilos a járdára vagy útra nyíló kapu, és nem nyúlhatunk át a közterületre. A szabálytalan kerítés akár bontási kötelezettséget és bírságot is vonhat maga után. 

A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) kimondja, hogy a tulajdonos jogosult saját telkén kerítést létesíteni, amennyiben betartja a vonatkozó építési előírásokat. 

 

