Jócskán megnőhet az ingyenes készpénzfelvétel határa

Újabb könnyítés érkezhet a mindennapi pénzügyekhez. A készpénzfelvétel szabályai ugyanis jelentősen változhatnak Magyarországon: hamarosan akár 300 ezer forintot is felvehet ingyen minden hónapban, két részletben – ha az Országgyűlés is rábólint a döntésre.
Jelentősen bővülhet a készpénzfelvétel ingyenes lehetősége Magyarországon. A tervek szerint már havi 300 ezer forintig lenne elérhető ingyenes készpénzfelvétel, két részletben, ami a jelenlegi 150 ezres limit megduplázását jelenti – írja a FEOL.hu.

készpénzfelvétel - Budapest, 2025. május 8.ATM az MBH Bank és a Mol Magyarország együttműködésének eredményeit és az ATM-telepítési program részleteit bemutató sajtótájékoztatón a XI. kerületi Prielle Kornélia utcai benzinkútnál 2025. május 8-án. Az MBH Bank 55 Mol-töltőállomáson helyez el bankautomatákat.MTI/Soós Lajos
Jelentősen bővülhet a készpénzfelvétel ingyenes lehetősége Magyarországon.
Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

A Gazdasági Bizottság friss döntése alapján a módosítás a következő hetekben kerülhet az Országgyűlés elé – számolt be róla a Világgazdaság Witzmann Mihály (Fidesz) bejegyzésére hivatkozva. A képviselő hangsúlyozta: 

a kormány célja továbbra is a lakosság pénzügyi terheinek csökkentése 

Készpénzfelvétel: duplázódhat a limit, közben egyre több az ATM

A készpénzfelvétel könnyebbé válását nemcsak a szabályozás segíti: Fejér vármegyében és országszerte folyamatosan bővül a bankautomaták hálózata is, így vidéken is jobb az elérhetőség.

Emellett a SZÉP-kártya felhasználása is módosul:

Gulyás Gergely bejelentése szerint 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét vásárolhatóak lesznek hideg élelmiszerek a kártyával. Ez az öthónapos időszak sok család számára nyújthat megkönnyebbülést az ünnepi időszakban és az azt követő hónapokban.

Szeptember végén az OTP is nagy bejelentést tett

Az OTP azonnali hatállyal megszüntette a díjmentes készpénzfelvételt minden külföldi kibocsátású bankkártya esetében. A döntés a Magyarországon élő Revolut- és Wise-felhasználókat is érinti, akik ezentúl csak plusz díj ellenében vehetnek fel forintot vagy eurót az OTP ATM-jeiből. A részleteket itt olvashatja. 

Külföldi készpénzfelvétel?

Korábbi cikkünkből az is kiderül, hogy utazás közben időnként szükségünk van készpénzre – legyen szó egy gyors vásárlásról vagy egy olyan helyről, ahol nem fogadják el a kártyát. Ilyenkor azonban könnyű kellemetlen meglepetésbe futni: a díjak, az árfolyamok és a banki limitek gyorsan megdrágíthatják a tranzakciót. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat – és mutatjuk, mennyibe kerül a készpénzfelvétel külföldön.

