Videón a futópályán tekergő hatalmas kígyó, halálra rémítette a helyieket

Őszi napokon egyre több kígyóval találkozhatnak az emberek Baranyában – legutóbb Kozármislenyben videóztak le egy erdei siklót.

Félelmetes kígyó járja Baranyát

Fotó: Youtube/@bamaszerk

A hüllők megjelenése sokakat megijeszt a városban, az emberek mérges kígyónak hiszik ezeket, ám a szakértők hangsúlyozzák: ezek az állatok többnyire ártalmatlanok, és nem jelentenek veszélyt az emberekre.

A szakértők szerint a rézsikló és az erdei sikló például teljesen ártalmatlan, ennek ellenére sokan rákosi viperának vélik őket, mivel színük és mintázatuk hasonló lehet. A valódi rákosi vipera – amely Magyarország egyik legritkább védett hüllője – szinte kizárólag természetvédelmi területeken fordul elő, ezért nagyon kicsi az esélye, hogy lakott környezetben találkozzunk vele – írja a Baon.

Kerüljük el a kígyókat

A természetvédők arra kérik a lakosságot, hogy ha kígyót látnak, ne próbálják meg elkapni vagy elűzni, hanem inkább kerüljék el az állatot. A siklók általában gyorsan továbbállnak, és nem keresik az ember társaságát. A fokozott figyelem ilyenkor különösen fontos, mivel a kígyók az őszi lehűlés előtt gyakrabban keresnek napos, melegebb helyeket.