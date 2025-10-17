Hírlevél

Nézze meg

Ez már szánalmas! Senki nem várta Washingtonban Zelenszkijt - videó

Vb

Kijött az új ranglista, simán vb-résztvevő lehetne a magyar válogatott

hüllők

Videón a futópályán tekergő hatalmas kígyó, halálra rémítette a helyieket

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egy olvasói videó keltett riadalmat a napokban Baranya vármegyében. A felvételen jól látszik, ahogy egy erdei sikló, kígyó ment át az úttesten Kozármislenyben, s állítólag nem ez volt az első eset.
Őszi napokon egyre több kígyóval találkozhatnak az emberek Baranyában – legutóbb Kozármislenyben videóztak le egy erdei siklót.

FélelmeteskígyójárjaBaranyát, Félelmetes kígyó járja Baranyát
Félelmetes kígyó járja Baranyát
Fotó: Youtube/@bamaszerk

A hüllők megjelenése sokakat megijeszt a városban, az emberek mérges kígyónak hiszik ezeket, ám a szakértők hangsúlyozzák: ezek az állatok többnyire ártalmatlanok, és nem jelentenek veszélyt az emberekre. 

A szakértők szerint a rézsikló és az erdei sikló például teljesen ártalmatlan, ennek ellenére sokan rákosi viperának vélik őket, mivel színük és mintázatuk hasonló lehet. A valódi rákosi vipera – amely Magyarország egyik legritkább védett hüllője – szinte kizárólag természetvédelmi területeken fordul elő, ezért nagyon kicsi az esélye, hogy lakott környezetben találkozzunk vele – írja a Baon.

Kerüljük el a kígyókat

A természetvédők arra kérik a lakosságot, hogy ha kígyót látnak, ne próbálják meg elkapni vagy elűzni, hanem inkább kerüljék el az állatot. A siklók általában gyorsan továbbállnak, és nem keresik az ember társaságát. A fokozott figyelem ilyenkor különösen fontos, mivel a kígyók az őszi lehűlés előtt gyakrabban keresnek napos, melegebb helyeket.

 

 

