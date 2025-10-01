Először beszélt kisbabája elvesztéséről a híres magyar énekesnő és párja

A sztárpár kendőzetlenül beszélt múltjáról, és arról, hogyan érintette őket kisbabájuk elvesztése.

Először beszélt kisbabájuk elvesztése körülményeiről Polyák Lilla és Gömöri András Máté

Fotó: TikTok

„Természetes úton nem sikerült, ezért külső segítség gyanánt lombikot is megpróbáltunk” – mondták a TikTok-oldalukon.

Ez volt a legnehezebb pillanat kisbabájuk elvesztése kapcsán

„A legnehezebb az az volt benne talán, hogy volt egy olyan, amikor egy picit úgy tűnt, hogy talán sikerülhet...azt hiszem annál nehezebb napot, mint amikor két két csíkos tesztje van az embernek egy napon – egy terhességi meg egy Covid –, azt nem fogjuk elfelejteni” – fogalmazott Polyák Lilla. „Azt nem tudta átvészelni a baba” – tette hozzá.

A sztárpár elmondta, hogy mindkettejüknél eljött az a pont, amikor már úgy érezték, hogy el kell fogadni a sorsot, hiszen mindent megpróbáltak.

„A harmadik sikertelen lombik után úgy döntöttünk, amikor leültünk ezt megbeszélni, hogy annak nincs értelme, hogy próbálkozás közben elveszítsük egymást, vagy hogy tönkremenjen a kapcsolatunk” – mondták.