Ezért létfontosságú a klíma tisztítása – sokan nem is sejtik, mekkora veszélyt rejt a légkondijuk

A nyári klímaszezon után is kulcsfontosságú a berendezések karbantartása, mivel az elhanyagolt készülékek légúti betegségek forrásai lehetnek – figyelmeztet Lipták András, a Gree klímák műszaki szakértője. A klíma tisztítása azért kiemelten fontos, mert a párás környezet ideális táptalaj a penész és baktériumok számára, amelyek a beltéri egységekben megtelepedve spórákat és kórokozókat juttathatnak a levegőbe. Ez asztmás tüneteket és más egészségügyi problémákat okozhat. A szűrők és hőcserélők rendszeres tisztítása otthon is elvégezhető, de az alapos karbantartást célszerű szakemberre bízni.

A klíma tisztítása minden szezonban fontos - Fotó: Unsplash

Miért fontos a klíma tisztítása?

A klíma nemcsak hűt vagy fűt, hanem veszélyes kórokozókat is terjeszthet. A split típusú klímák – amelyek a legtöbb otthonban és irodában megtalálhatók – csak a benti levegőt forgatják, friss levegőt nem engednek be kívülről. Emiatt, amikor hosszú ideig megy a klíma, sokan nem vagy csak ritkán szellőztetnek.

Így viszont a helyiségben felhalmozódhatnak a levegőben lebegő szennyező anyagok, legyen szó porról, vegyszermaradványról vagy penészgombáról.

A pangó kondenzvíz különösen kedvez a kórokozóknak – ilyen például a Legionella baktérium, amely komoly légúti fertőzést, úgynevezett légiós betegséget okozhat. A gombaspórák pedig sokaknál allergiás reakciókat válthatnak ki.

Milyen gyakran kell tisztítani a légkondicionálót?

Amennyiben kizárólag hűtésre használjuk, a szezon előtt (április-május hónapban) érdemes a tisztítást elvégeztetni.

Ha a klímánkat hűtésre és fűtésre egyaránt használjuk, akkor évente két alkalommal szükséges ezt megtenni: egyszer tavasszal, mielőtt elkezdődik az intenzív használat, és egyszer ősszel, mielőtt beköszönt a fűtési szezon.

Az, hogy hol használjuk a légkondicionálót, szintén befolyásolhatja, hogy milyen gyakran van szükség tisztításra: ha sok ember tartózkodik az adott helyiségben, kisállatot tartunk vagy konyhai klímáról beszélünk, akkor javasolt gyakrabban elvégeztetni a beltéri egység tisztítását.