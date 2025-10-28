Elhunyt a magyar rádiózás legendája

Elhunyt Komjáthy György. A magyar rádiózás megkerülhetetlen legendája 91 éves volt – közölte Facebook-oldalán a Retro rádió.

Komjáthy György fiatalon a Bartók Béla Zenei Szakközépiskola orgona-zeneszerzés-népzene szakán tanult, majd 1958–1993 között a Magyar Rádió technikai rendezője, majd zenei szerkesztője volt – írja a Bors.

1964–1998 között a Vasárnapi koktél, 1965–1993 között a Csak fiataloknak, 1970-től a Töltsön egy órát kedvenceivel, 1971-től a 25 perc beat és A beat kedvelőinek című műsorok szerkesztője volt.

Az 1980-as évek végén Popregiszter című sorozatot indított. 1986–1997 között a Danubius Rádió zenei szerkesztője volt.

Nyugdíjas éveiben sem pihent, 1995-től a váci Infórum Rádió zenei szerkesztője, műsorvezetője volt, majd 1999-től a Sláger Rádió Nem csak fiataloknak című kívánságműsorának társszerkesztője lett. 2011 novemberétől a B. Tóth László nevével fémjelzett poptarisznya.hu internetes rádió rendszeres havi műsorvezetője volt.