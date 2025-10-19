Hírlevél

Korda György

Sorsfordító szerelem, karnyújtásnyira lévő világhírnév – 10 titok Korda György életéből

48 perce
Kevés olyan ember van, akinek hangja és kisugárzása generációkat köt össze. Korda György nemcsak énekes, hanem igazi jelenség, aki hetven éve képes újra és újra elvarázsolni a közönségét.
A gyárból indult, de a reflektorfény lett az otthona, és ott is maradt – méltósággal, eleganciával és humorral. Korda György életútja a kitartás, a szerelem és a szenvedély diadala, ahol minden dal mögött egy történet rejtőzik írja a FEOL.

Korda György
Korda György élete tele van izgalmas fordulatokkal.
Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

Korda György életének különleges állomásai

A gyártól a színpadig: Szülei azt szerették volna, hogy vegyészmérnök legyen, de inkább elment gyári munkásnak.  Pályáját egy kábelsodró üzemben kezdte, ahol egyszer csak dalra fakadt munka közben. Kollégái annyira megszerették a hangját, hogy inkább hagyták énekelni, amíg ők dolgoztak – ekkor döntötte el, hogy a zene lesz az útja.

A nagybetűs szerelem: egy taxiban pillantotta meg Klárikát, és már az első találkozás sorsdöntőnek bizonyult. Azóta is elválaszthatatlanok, kapcsolatuk a magyar sztárvilág egyik legszebb és legstabilabb szerelme.

Apai érzések: korábbi kapcsolatából született lánya, Judit Kanadában él, ahol családot alapított. Nevelt lányuk, Alice, Klárika nővérének gyermeke, akit szeretettel neveltek fel, és ma már a családi szállodát vezeti. Balázs Klári nemrég elmondta, miért nem született közös gyermekük.

Budapest, 2025. január 4. Korda Györgyöt köszöntik születésnapja alkalmából, mellette felesége, Balázs Klári a Csináljuk a fesztivált! című műsor 4. évad hatodik adásának felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) óbudai stúdiójában 2024. október 3-án. MTI/Szigetváry Zsolt
Korda György és Balázs Klári 44 éve alkotnak egy párt.
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A póker mestere: az ezredfordulón a Sport TV-n pókerkommentátorként vált ismertté. Az ulti mellett ez a játékszenvedély tette híressé a kártyaasztalok világában is.

Arany és gyémántlemezek birtokosa: több mint kétmillió eladott lemezzel büszkélkedhet, ami a magyar zenei életben szinte egyedülálló. Minden albuma aranylemez lett, ami ritka teljesítmény.

Egy hónap, 110 fellépés: a táncdalfesztiválok idején döbbenetes tempóban koncertezett, néha naponta többször is színpadra állt. A turné végén gázsijából megvette első autóját, méltó jutalomként a kemény munkáért.

Világjáró művész: több mint harmincszor járt Amerikában, nyolcszor Ausztráliában, és még az ecuadori dzsungelben is fellépett. Kedvenc városa Amszterdam, de Kubáról is mindig szeretettel beszél.

Filmekben is szerepelt: a Magyar vándor és a Szinglik éjszakája című filmekben láthattuk. A rendezők szerint természetes tehetséggel mozgott a kamera előtt, és minden szerepben önazonos maradt.

Elmaradt amerikai áttörés: a hatvanas években egy amerikai producer hívta, de épp nem ért rá. Később kiderült, hogy az Ed Sullivan Show menedzsere volt, aki kelet-európai tehetségeket keresett – egyetlen telefonhívásnyi távolságra volt a világhírtől.

Közel hetven éve a reflektorfényben: 1958 óta aktívan énekel, és a Reptér című dala mára nemzeti slágerré vált. Generációk dúdolják, és ha elhangzik, mindenki tudja, kiről van szó.

A most 86 éves művész ma is a magyar könnyűzene egyik legnépszerűbb alakja. Korda György tehetsége, kitartása és közönsége iránti szeretete példát mutat arról, hogyan lehet hosszú évtizedeken át a csúcson maradni.

 

