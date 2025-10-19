Sorsfordító szerelem, karnyújtásnyira lévő világhírnév – 10 titok Korda György életéből

A gyárból indult, de a reflektorfény lett az otthona, és ott is maradt – méltósággal, eleganciával és humorral. Korda György életútja a kitartás, a szerelem és a szenvedély diadala, ahol minden dal mögött egy történet rejtőzik – írja a FEOL.

Korda György élete tele van izgalmas fordulatokkal.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

Korda György életének különleges állomásai

A gyártól a színpadig: Szülei azt szerették volna, hogy vegyészmérnök legyen, de inkább elment gyári munkásnak. Pályáját egy kábelsodró üzemben kezdte, ahol egyszer csak dalra fakadt munka közben. Kollégái annyira megszerették a hangját, hogy inkább hagyták énekelni, amíg ők dolgoztak – ekkor döntötte el, hogy a zene lesz az útja.

A nagybetűs szerelem: egy taxiban pillantotta meg Klárikát, és már az első találkozás sorsdöntőnek bizonyult. Azóta is elválaszthatatlanok, kapcsolatuk a magyar sztárvilág egyik legszebb és legstabilabb szerelme.

Apai érzések: korábbi kapcsolatából született lánya, Judit Kanadában él, ahol családot alapított. Nevelt lányuk, Alice, Klárika nővérének gyermeke, akit szeretettel neveltek fel, és ma már a családi szállodát vezeti. Balázs Klári nemrég elmondta, miért nem született közös gyermekük.

Korda György és Balázs Klári 44 éve alkotnak egy párt.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A póker mestere: az ezredfordulón a Sport TV-n pókerkommentátorként vált ismertté. Az ulti mellett ez a játékszenvedély tette híressé a kártyaasztalok világában is.

Arany és gyémántlemezek birtokosa: több mint kétmillió eladott lemezzel büszkélkedhet, ami a magyar zenei életben szinte egyedülálló. Minden albuma aranylemez lett, ami ritka teljesítmény.

Egy hónap, 110 fellépés: a táncdalfesztiválok idején döbbenetes tempóban koncertezett, néha naponta többször is színpadra állt. A turné végén gázsijából megvette első autóját, méltó jutalomként a kemény munkáért.

Világjáró művész: több mint harmincszor járt Amerikában, nyolcszor Ausztráliában, és még az ecuadori dzsungelben is fellépett. Kedvenc városa Amszterdam, de Kubáról is mindig szeretettel beszél.

Filmekben is szerepelt: a Magyar vándor és a Szinglik éjszakája című filmekben láthattuk. A rendezők szerint természetes tehetséggel mozgott a kamera előtt, és minden szerepben önazonos maradt.