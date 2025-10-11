Kórház Éjszakája – megható pillanatok, hatalmas érdeklődés és emberközeli gyógyítás!

A Kórház Éjszakája immár hagyományos esemény a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház életében, és idén is hatalmas érdeklődés kísérte. Október 10-én több százan érkeztek, hogy közelebbről lássák, mi zajlik a gyógyítás színfalai mögött. A szervezők szerint minden hely betelt, több mint 270 vendég regisztrált a különleges estére.
Kórház Éjszakája — emberközpontúság, innováció és közösségi élmény
A Szent Imre Kórház főigazgatója, Prof. Dr. Bedros J. Róbert kiemelte: céljuk, hogy az emberek közelebb kerüljenek a gyógyításhoz és levessék a félelmet, ami sokszor a kórházakkal jár.
„Aki ma bejött hozzánk, az nem rideg falakat, hanem elhivatott embereket látott — hiszen meg kell fogni a beteg kezét!” — mondta a főigazgató.
A rendezvény során a látogatók mentőhelikoptert, életmentési szimulációt, valamint diagnosztikai és kardiológiai bemutatókat láthattak, és bepillanthattak az egészségügy kulisszái mögé.
