Kórház Éjszakája – megható pillanatok, hatalmas érdeklődés és emberközeli gyógyítás!

A Kórház Éjszakája immár hagyományos esemény a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház életében, és idén is hatalmas érdeklődés kísérte. Október 10-én több százan érkeztek, hogy közelebbről lássák, mi zajlik a gyógyítás színfalai mögött. A szervezők szerint minden hely betelt, több mint 270 vendég regisztrált a különleges estére.

A Kórház Éjszakája látogatói testközelből tapasztalhatták meg a gyógyítás emberi oldalát a Szent Imre Kórházban Fotó: Szent Imre Egyetemi Oktatókórház / Kórház Éjszakája 2025

Kórház Éjszakája — emberközpontúság, innováció és közösségi élmény

A Szent Imre Kórház főigazgatója, Prof. Dr. Bedros J. Róbert kiemelte: céljuk, hogy az emberek közelebb kerüljenek a gyógyításhoz és levessék a félelmet, ami sokszor a kórházakkal jár.

„Aki ma bejött hozzánk, az nem rideg falakat, hanem elhivatott embereket látott — hiszen meg kell fogni a beteg kezét!” — mondta a főigazgató.

A Kórház Éjszakája látogatói testközelből tapasztalhatták meg a gyógyítás emberi oldalát a Szent Imre Kórházban.Fotó: Szent Imre Egyetemi Oktatókórház / Kórház Éjszakája 2025

A rendezvény során a látogatók mentőhelikoptert, életmentési szimulációt, valamint diagnosztikai és kardiológiai bemutatókat láthattak, és bepillanthattak az egészségügy kulisszái mögé.

Itt megnézheti a nemrégiben épült legújabb kórházat.