Tűz keletkezett a makói kórház kazánházában, a Kórház utcában csütörtök délután – közölte a katasztrófavédelem.

Tűzoltók dolgoznak a makói kórház kazánházánál keletkezett tűz oltásán. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A helyszínre a makói, a hódmezővásárhelyi és a szegedi hivatásos tűzoltók is kivonultak. Három vízsugárral sikerült elfojtaniuk a lángokat.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűz a betegellátást nem érintette, így a kórház működése zavartalan maradt.

A tűzoltók az oltást követően utómunkálatokat végeznek, hogy megakadályozzák az esetleges újragyulladást - írja a Délmagyar.

A közel múltban Bácsbokodon szerda délután kigyulladt egy lakóház.