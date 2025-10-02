Hírlevél

Rendkívüli

Csütörtök délután riasztották a tűzoltókat a makói kórház területére. A tűz a kórház kazánházában keletkezett, de a betegellátást nem befolyásolta az eset.
Tűz keletkezett a makói kórház kazánházában, a Kórház utcában csütörtök délután – közölte a katasztrófavédelem.

Tűzoltók dolgoznak a makói kórház kazánházánál keletkezett tűz oltásán
Tűzoltók dolgoznak a makói kórház kazánházánál keletkezett tűz oltásán. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A helyszínre a makói, a hódmezővásárhelyi és a szegedi hivatásos tűzoltók is kivonultak. Három vízsugárral sikerült elfojtaniuk a lángokat.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűz a betegellátást nem érintette, így a kórház működése zavartalan maradt.

A tűzoltók az oltást követően utómunkálatokat végeznek, hogy megakadályozzák az esetleges újragyulladást - írja a Délmagyar.

A közel múltban Bácsbokodon szerda délután kigyulladt egy lakóház.

 

