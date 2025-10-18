Közeleg a halottak napja: ennyibe kerül idén egy koszorú

A koszorú árát nagyban befolyásolja annak mérete, részletessége, az alapanyagok mennyisége és az anyag is, amiből készült. Ennek fényében történik az árazás. Kisebb koszorúkat már egészen megfizethető, 1000 forintos darabáron szerezhetünk be, ám határ a csillagos ég. A nagyobb méretű koszorúk elérhetik a közel 6-9 ezer forintot is, tartott kisebb piackutatást a Délmagyar.

Egyre kevesebb magyar vesz ehhez hasonló, nagy, drága koszorút halottak napja környékén – Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Találhatunk műanyagból készült kreációkat, de a hagyományos koszorú szerelmesei is megtalálják a számukra kedves darabokat. Ezek olyan őszi termésekből készülnek, amelyek tartósak, ennek köszönhetően hosszabb ideig gyönyörködhetünk bennük.

A szezon ugyan még nem indult be, de így is sikerült már néhány darabot eladnom

– mondta Fazekas Beatrix, aki kézzel készített koszorúkat értékesít Szegeden a Mars téri piacon. Több mint 20 éve tevékenykedik koszorúkészítőként, már tavasszal belevág a munkába, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű díszeket tudjon a vásárlók elé tenni. Elmondása szerint egyre nagyobb forgalomra lehet számítani a halottak napja közeledtével.

Koszorú helyett mécses

A koszorúkból a kisebb méretűek a kelendőek, hiszen a többségnek ezek a megfizethetőek. Egyre nagyobb sláger azonban a mécses. Ezekből vásárolhatunk hagyományos, elemes és napelemes darabokat.

Egyre kisebb koszorúkat vásárolnak, sőt sokan inkább mécseseket szereznek be. Rengeteg olyan vásárló van, aki a temetői lopások miatt ódzkodik attól, hogy nagyobb összeget fordítson ezekre a termékekre. Rengeteg vásárló inkább mécsest választ, azok közül is az elemeseket. Ezeket már pár száz forinttól beszerezhetik

– mondta Fazekas Beatrix.

A mécsesek fénye az örök világosságot szimbolizálja a katolikus hagyományok szerint.

A halottak napja november másodikára esik, ám sokan már november 1-jén, mindenszentekkor is megemlékeznek elhunyt szeretteikre. Tavaly az Origo is beszámolt a virágok, koszorúk október végi árairól, és érdekes eredmény született.