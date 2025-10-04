Sokan azt hiszik csak ajánlott, pedig ezek a felszerelések kötelezők az autóba

Sokan nem is gondolnák, mennyire részletes előírások vonatkoznak a gépjárművek kötelező felszerelésére, pedig a hiányuk akár súlyos büntetés kiszabását is eredményezheti. A jogszabály szerint bizonyos felszerelések elengedhetetlenek az autónkban, hogy vészhelyzet, baleset vagy meghibásodás esetén gyors segítséget nyújthassunk, és elkerüljük a nagyobb bajt – írja a Beol.

Fotó: Unsplash

Kiemelkedő fontosságú a láthatóság: az elakadásjelző háromszög és a láthatósági mellény alapfelszerelés, hiszen baleset vagy meghibásodás esetén ezek segítik a sofőr és az utasok biztonságát.

A mellényből minden utasnak egyet kell biztosítani, és célszerű azokat könnyen elérhető helyen, például az ajtótárolóban tartani.

Az autóban kötelező felszerelésként szerepel továbbá a B-típusú elsősegélydoboz is.

Súlyos pénzbüntetés szabható ki a kötelező felszerelés hiánya miatt

Amennyiben a kötelező tartozékok hiányoznak, vagy nem megfelelő állapotúak, a helyszíni bírság jellemzően 5 000–50 000 forint között mozog. Súlyosabb esetekben, például visszaeső sofőröknél, a büntetés akár 150 000 forint is lehet.