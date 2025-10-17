Politikai diagnózis: Kovács Zoltán szerint Magyar Péter téveszmében él

Facebook-bejegyzésében Kovács Zoltán a nagyzásos téveszme definícióját idézte, ezzel utalva Magyar Péter viselkedésére. Mint írta, ez a pszichológiai állapot akkor alakul ki, amikor valaki megingathatatlanul hisz abban, hogy rendkívüli képességekkel, hatalommal vagy isteni küldetéssel rendelkezik.

Kovács Zoltán: a téves önkép a politikában is veszélyes lehet

Fotó: Facebook / Kovács Zoltán

Kovács Zoltán Magyar Péterről – amikor a valóság torzul

Kovács Zoltán szerint különösen aggasztó, ha a nagyzásos téveszme jelei politikai környezetben jelennek meg. Az ilyen személyiség gyakran hiszi magát megmentőnek, kiválasztottnak vagy egy történelmi szerep letéteményesének, miközben döntéseit nem a valóság, hanem saját illúziói vezérlik. Ez – mint az államtitkár rámutatott – veszélyes lehet egy ország stabilitására és közbizalmára nézve is.