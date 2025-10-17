Hírlevél

Kovács Zoltán

Politikai diagnózis: Kovács Zoltán szerint Magyar Péter téveszmében él

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
A közéletben egyre gyakrabban találkozunk olyan viselkedéssel, amely a realitástól elszakadt önképet tükröz. Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerint a nagyzásos téveszme nem pusztán pszichológiai fogalom, hanem komoly társadalmi kockázat is.
Kovács ZoltánpszichológiaMagyar Péter

Facebook-bejegyzésében Kovács Zoltán a nagyzásos téveszme definícióját idézte, ezzel utalva Magyar Péter viselkedésére. Mint írta, ez a pszichológiai állapot akkor alakul ki, amikor valaki megingathatatlanul hisz abban, hogy rendkívüli képességekkel, hatalommal vagy isteni küldetéssel rendelkezik. 

Kovács Zoltán
Kovács Zoltán: a téves önkép a politikában is veszélyes lehet
Fotó: Facebook / Kovács Zoltán

Kovács Zoltán Magyar Péterről – amikor a valóság torzul

Kovács Zoltán szerint különösen aggasztó, ha a nagyzásos téveszme jelei politikai környezetben jelennek meg. Az ilyen személyiség gyakran hiszi magát megmentőnek, kiválasztottnak vagy egy történelmi szerep letéteményesének, miközben döntéseit nem a valóság, hanem saját illúziói vezérlik. Ez – mint az államtitkár rámutatott – veszélyes lehet egy ország stabilitására és közbizalmára nézve is.

Trump és Orbán közös békemissziója? – Kovács Zoltán a Harcosok órájában elárulta, mi áll a háttérben!

 

