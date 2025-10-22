Káosz jöhet az utakon: tömegek indulnak útnak a hosszú hétvégén

Csütörtökön már kezdődik az őszi iskolai szünet, amely október 23. és november 2. között tart, és a közlekedés szempontjából az év két legforgalmasabb hétvégéjét foglalja magában.

A hosszú hétvége során a közlekedésben megnövekedett forgalmora kell számítani

Fotó: Kemma.hu

Ilyenkor szinte minden család útra kel: sokan használják ki az ünnepi hosszú hétvégét utazásra, kirándulásra, illetve temetőlátogatásra.

Az utak telítettsége nemcsak a megszokott csúcsidőkre korlátozódik – a torlódások az autópályákon és főutakon gyakorlatilag egész nap előfordulhatnak. A legnagyobb terhelés várhatóan a főváros és a nagyvárosok irányába vezető szakaszokon lesz, különösen az M1-es, M3-as és M7-es autópályákon. Az idei helyzetet tovább nehezíti, hogy több sztrádán felújítások zajlanak: az M7-esen burkolatcsere, az M1-esen bővítés, az M30-ason pedig elhúzódó munkálatok okoznak sávszűkítéseket és forgalomtereléseket – írja az autopalyamatrica.hu.

Előre tervezzünk a közlekedésben

A kamionstop is a szokásostól eltérően alakul: a hosszú hétvége során október 22-én 22 órától, vagyis szerda estétől október 23-án, csütörtök 22 óráig tart, de a vasárnapi már a szokásos módon, szombat estétől vasárnap estig (október 25-én 22 órától 26-án 22 óráig).

Mivel idén mindenszentek napja szombatra esik, a kamionstop nem pénteken 22 órától, hanem csak szombat reggel 8-tól lép életbe és vasárnap este 10-ig tart.

A szakértők javasolják, hogy az autósok előre tervezzék meg utazásukat, számoljanak a hosszabb menetidővel, és persze az is lényeges, hogy ellenőrizzék az autópálya-matricájuk érvényességét, hiszen a jövő hétvége már egy másik hónap, az e havi matricák már nem lesznek érvényesek. A temetők környékén különösen nagy forgalom várható, ezért fokozott figyelemmel és türelemmel érdemes közlekedni. Aki teheti, az tömegközlekedéssel menjen a sírkertekbe.