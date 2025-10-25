Biztos benne, hogy ismeri a KRESZ szabályait? Mert ezért sokan bírságot kapnak

A hétvégén esedékes óraátállítás után hamarabb sötétedik, ami különös figyelmet kíván a sofőröktől. A KRESZ pontosan meghatározza, mikor kell tompított fényszórót használni, és mikor elég a nappali menetfény – számol be a ZAOL.

A KRESZ szerint nappali menetfény csak bizonyos körülmények között elégséges

Fotó: Unsplash

Horváth Csaba közlekedési szakértő, a Rescue Lenti vezetője szerint lakott területen kívül minden járművet ki kell világítani, vagy tompított fényszóróval, vagy menetjelző lámpával. A 2011 után gyártott autók már automatikus nappali menetfénnyel rendelkeznek, ám ez nem minden helyzetben elegendő.

A nappali menetfény célja, hogy nappal is láthatóvá tegye az autót a forgalomban. Ugyanakkor ez a világítás csak elöl világít, és nem világítja meg az útfelületet, sem a hátsó lámpákat. Ezért ködös, esős vagy havas időben már nem biztonságos kizárólag a menetfényt használni – ilyenkor a KRESZ előírja a tompított fényszóró használatát.

KRESZ és uniós szabályok

Az uniós előírások szerint a 2011 előtt gyártott autókra is felszerelhető a nappali menetfény, de csak akkor, ha az „E” betűs európai uniós jóváhagyással rendelkezik, és a megfelelő helyre szerelik fel. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az olcsó, ismeretlen gyártmányú, jellemzően kínai lámpák nem biztos, hogy megfelelnek a szabványoknak.

A tompított fényszóró ezzel szemben nemcsak elöl ad erősebb fényt, hanem a hátsó helyzetjelző lámpákat is működteti, így éjszaka és rossz látási viszonyok között elengedhetetlen. A KRESZ 44. § (1) kimondja: éjszaka és rossz látási körülmények között a járművet ki kell világítani.

Újfajta jelzőlámpákat szereltek fel; rossz nézni, mit művelnek azóta az autósok – videó. Részletek az Origo oldalán.