Halálos betegséget terjesztő kullancs tűnt fel Magyarországon

A legnagyobb kockázatot a Hyalomma marginatum és a Hyalomma rufipes nevű kullancs fajok jelentik. Ezek a nálunk megszokottnál jóval nagyobb testűek, gyorsabb mozgásúak, és több súlyos kórokozót is hordozhatnak. Különösen aggasztó, hogy képesek terjeszteni a krími–kongói vérzéses láz vírusát, amely ritka, de sok esetben halálos kimenetelű betegség - írja a Teol.hu.

Afrikai eredetű kullancs: Hyalomma rufipes

Fotó: OZGUR KEREM BULUR/SCIENCE PHOTO / AFP / OBL

A Hyalomma kullancsok különlegessége, hogy:

könnyebben megtapadnak embereken és állatokon,

hosszabb ideig maradhatnak a bőrön,

gyorsabban terjednek.

Bár Magyarországon eddig nem mutatták ki a krími–kongói vérzéses láz vírusát, a hordozó kullancs felbukkanása fokozott elővigyázatosságot indokol.

Hogyan jelenthetjük be a gyanús kullancsot?

A veszélyes fajok azonosításában a kullancsfigyelő portál segít. Bárki jelezheti, ha szokatlan külsejű kullancsot talál, és fotót is feltölthet róla. A beérkezett adatokat szakértők elemzik, így pontosabb kép rajzolódhat ki a Hyalomma fajok hazai jelenlétéről.

Fontos: gyanús kullancsot soha ne érintsünk közvetlenül. A legbiztonságosabb, ha zárható dobozba vagy fiolába tesszük, majd az útmutató szerint jelentjük be.

A Hyalomma marginatum kullancs fajta

Fotó: MARIJAN MURAT / DPA / AFP

Hogyan védekezzünk a kullancs ellen?

A szakemberek a következőket javasolják a megelőzés érdekében:

kiránduláskor vagy szabadtéri munkánál viseljünk zárt ruházatot,

használjunk kullancsriasztót,

a szabadban töltött idő után alaposan vizsgáljuk át a testünket,

állattartók rendszeresen ellenőrizzék háziállataikat is.

Az afrikai eredetű kullancsok megjelenése nem egyedi eset: az elmúlt években már Németországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban is azonosítottak Hyalomma példányokat. A klímaváltozás hatására ezek a fajok fokozatosan észak felé terjednek.

A kecskeméti eset is bizonyítja: a veszélyes kullancs már Magyarországon is felbukkanhat, ezért a lakossági bejelentések kiemelt szerepet játszanak a gyors szakmai beavatkozásban.