Halálos betegséget terjesztő kullancs tűnt fel Magyarországon

A legnagyobb kockázatot a Hyalomma marginatum és a Hyalomma rufipes nevű kullancs fajok jelentik. Ezek a nálunk megszokottnál jóval nagyobb testűek, gyorsabb mozgásúak, és több súlyos kórokozót is hordozhatnak. Különösen aggasztó, hogy képesek terjeszteni a krími–kongói vérzéses láz vírusát, amely ritka, de sok esetben halálos kimenetelű betegség - írja a Teol.hu.
A Hyalomma kullancsok különlegessége, hogy:
Bár Magyarországon eddig nem mutatták ki a krími–kongói vérzéses láz vírusát, a hordozó kullancs felbukkanása fokozott elővigyázatosságot indokol.
A veszélyes fajok azonosításában a kullancsfigyelő portál segít. Bárki jelezheti, ha szokatlan külsejű kullancsot talál, és fotót is feltölthet róla. A beérkezett adatokat szakértők elemzik, így pontosabb kép rajzolódhat ki a Hyalomma fajok hazai jelenlétéről.
Fontos: gyanús kullancsot soha ne érintsünk közvetlenül. A legbiztonságosabb, ha zárható dobozba vagy fiolába tesszük, majd az útmutató szerint jelentjük be.
A szakemberek a következőket javasolják a megelőzés érdekében:
Az afrikai eredetű kullancsok megjelenése nem egyedi eset: az elmúlt években már Németországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban is azonosítottak Hyalomma példányokat. A klímaváltozás hatására ezek a fajok fokozatosan észak felé terjednek.
A kecskeméti eset is bizonyítja: a veszélyes kullancs már Magyarországon is felbukkanhat, ezért a lakossági bejelentések kiemelt szerepet játszanak a gyors szakmai beavatkozásban.