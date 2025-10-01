Hírlevél

Magyarország

Halálos betegséget terjesztő kullancs tűnt fel Magyarországon

Az elmúlt hetekben Bács-Kiskun vármegyében afrikai eredetű kullancsokat azonosítottak. A szakértők hangsúlyozzák: a kullancs komoly egészségügyi kockázatot hordozhat, ezért kulcsfontosságú a megelőzés és a lakossági bejelentések szerepe.
Magyarországklímaváltozáskullancshalálos vírus

A legnagyobb kockázatot a Hyalomma marginatum és a Hyalomma rufipes nevű kullancs fajok jelentik. Ezek a nálunk megszokottnál jóval nagyobb testűek, gyorsabb mozgásúak, és több súlyos kórokozót is hordozhatnak. Különösen aggasztó, hogy képesek terjeszteni a krími–kongói vérzéses láz vírusát, amely ritka, de sok esetben halálos kimenetelű betegség - írja a Teol.hu.

kullancs - Parasitic Hyalomma sp. tick on a grass at the meadow. (Photo by ÖZGÜR KEREM BULUR/SCIENCE PHOTO / OBL / Science Photo Library via AFP)
Afrikai eredetű kullancs: Hyalomma rufipes
Fotó: OZGUR KEREM BULUR/SCIENCE PHOTO / AFP / OBL

A Hyalomma kullancsok különlegessége, hogy:

  • könnyebben megtapadnak embereken és állatokon,
  • hosszabb ideig maradhatnak a bőrön,
  • gyorsabban terjednek.

Bár Magyarországon eddig nem mutatták ki a krími–kongói vérzéses láz vírusát, a hordozó kullancs felbukkanása fokozott elővigyázatosságot indokol.

Hogyan jelenthetjük be a gyanús kullancsot?

A veszélyes fajok azonosításában a kullancsfigyelő portál segít. Bárki jelezheti, ha szokatlan külsejű kullancsot talál, és fotót is feltölthet róla. A beérkezett adatokat szakértők elemzik, így pontosabb kép rajzolódhat ki a Hyalomma fajok hazai jelenlétéről.

Fontos: gyanús kullancsot soha ne érintsünk közvetlenül. A legbiztonságosabb, ha zárható dobozba vagy fiolába tesszük, majd az útmutató szerint jelentjük be.

17 February 2020, Baden-Wuerttemberg, Stuttgart-Hohenheim: A dead tick Hyalomma marginatum is sitting on the hand of a PhD student in the Department of Parasitology at the University of Hohenheim. (zu dpa "Fewer TBE cases after tick bites - sharp decline in the south") Photo: Marijan Murat/dpa (Photo by MARIJAN MURAT / dpa Picture-Alliance via AFP)
A Hyalomma marginatum kullancs fajta
Fotó: MARIJAN MURAT / DPA / AFP

Hogyan védekezzünk a kullancs ellen?

A szakemberek a következőket javasolják a megelőzés érdekében:

  • kiránduláskor vagy szabadtéri munkánál viseljünk zárt ruházatot,
  • használjunk kullancsriasztót,
  • a szabadban töltött idő után alaposan vizsgáljuk át a testünket,
  • állattartók rendszeresen ellenőrizzék háziállataikat is.

Klímaváltozás miatt terjedhetnek a veszélyes kullancsok

Az afrikai eredetű kullancsok megjelenése nem egyedi eset: az elmúlt években már Németországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban is azonosítottak Hyalomma példányokat. A klímaváltozás hatására ezek a fajok fokozatosan észak felé terjednek.

A kecskeméti eset is bizonyítja: a veszélyes kullancs már Magyarországon is felbukkanhat, ezért a lakossági bejelentések kiemelt szerepet játszanak a gyors szakmai beavatkozásban.

 

