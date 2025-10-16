Gazdik, figyelem! Ne adjon ebből a kutyájának mert belehalhat

A tudomány jelenlegi állása szerint a szőlőben található borkősav és anyagcseretermékei felelősek a mérgezésért. Ezek az anyagok a kutya veséjében olyan gyors károsodást okoznak, hogy akár néhány óra alatt is bekövetkezhet az akut veseelégtelenség. A toxinok felhalmozódnak a vérben, és ha nem történik gyors beavatkozás, az állapot visszafordíthatatlanná válik.
Szakirodalmi esetek is alátámasztják a veszélyt: előfordult, hogy
egy közepes testű kutya mindössze öt mazsola elfogyasztása után elpusztult.
Mivel nincs biztonságos mennyiség, az állatorvosok minden esetben teljes tiltást javasolnak – vagyis szőlőt, mazsolát, sőt ezekkel készült ételeket sem szabad kínálni a négylábúaknak.
A test figyelmeztető jelei
A mérgezés tünetei általában néhány órával a fogyasztás után jelentkeznek.
A leggyakoribb jelek: hányás, hasmenés, étvágytalanság, levertség, fokozott szomjúság és csökkent vizeletmennyiség.
Amennyiben ezek közül bármelyiket tapasztalja, azonnal forduljon állatorvoshoz! Az időben megkezdett kezelés – például hánytatás, aktív szén adása és infúziós folyadékpótlás – életet menthet.
A kutya egészséges jutalomfalatai
A megelőzés a legbiztonságosabb módszer.
Tartsa a szőlőt és a mazsolát mindig elzárva, és figyelmeztesse a családtagokat, hogy ne adjanak belőle a kutyának.
Sok biztonságos, vitaminban gazdag alternatíva létezik:
- Mag nélküli alma – C-vitaminban gazdag, frissítő finomság.
- Főtt sütőtök – rostos, jót tesz az emésztésnek és a bőrnek.
- Sárgarépa – természetes „rágcsa”, ami segíti az emésztést.
A figyelem életet menthet
A szőlő- és mazsolamérgezés az állatorvosi rendelők egyik leggyakoribb sürgősségi esete. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes lehet. A legjobb védelem a tudatosság, a megelőzés és az időben történő beavatkozás. Egy éber gazdi életeket menthet – köztük az Ön hűséges kutyájáét is.