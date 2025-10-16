Hírlevél

Gazdik, figyelem! Ne adjon ebből a kutyájának mert belehalhat

Sokan nem is sejtik, hogy egy ártatlannak tűnő őszi gyümölcs végzetes következményekkel járhat kedvencük számára. A kutya szervezete egészen másképp reagál bizonyos ételekre, mint az emberé – és ez a gyümölcs sajnos az egyik legveszélyesebb közülük. Már néhány szem is halálos lehet.
A tudomány jelenlegi állása szerint a szőlőben található borkősav és anyagcseretermékei felelősek a mérgezésért. Ezek az anyagok a kutya veséjében olyan gyors károsodást okoznak, hogy akár néhány óra alatt is bekövetkezhet az akut veseelégtelenség. A toxinok felhalmozódnak a vérben, és ha nem történik gyors beavatkozás, az állapot visszafordíthatatlanná válik.

szőlő, kutya
Figyelem! Ezért halhat meg a kutya néhány szem szőlőtől vagy mazsolától
Fotó: Pexels

Szakirodalmi esetek is alátámasztják a veszélyt: előfordult, hogy 

egy közepes testű kutya mindössze öt mazsola elfogyasztása után elpusztult.

Mivel nincs biztonságos mennyiség, az állatorvosok minden esetben teljes tiltást javasolnak – vagyis szőlőt, mazsolát, sőt ezekkel készült ételeket sem szabad kínálni a négylábúaknak.

A test figyelmeztető jelei

A mérgezés tünetei általában néhány órával a fogyasztás után jelentkeznek. 

A leggyakoribb jelek: hányás, hasmenés, étvágytalanság, levertség, fokozott szomjúság és csökkent vizeletmennyiség.

Amennyiben ezek közül bármelyiket tapasztalja, azonnal forduljon állatorvoshoz! Az időben megkezdett kezelés – például hánytatás, aktív szén adása és infúziós folyadékpótlás – életet menthet.

A kutya egészséges jutalomfalatai

A megelőzés a legbiztonságosabb módszer. 

Tartsa a szőlőt és a mazsolát mindig elzárva, és figyelmeztesse a családtagokat, hogy ne adjanak belőle a kutyának.

Sok biztonságos, vitaminban gazdag alternatíva létezik:

  • Mag nélküli alma – C-vitaminban gazdag, frissítő finomság.
  • Főtt sütőtök – rostos, jót tesz az emésztésnek és a bőrnek.
  • Sárgarépa – természetes „rágcsa”, ami segíti az emésztést.

A figyelem életet menthet

A szőlő- és mazsolamérgezés az állatorvosi rendelők egyik leggyakoribb sürgősségi esete. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes lehet. A legjobb védelem a tudatosság, a megelőzés és az időben történő beavatkozás. Egy éber gazdi életeket menthet – köztük az Ön hűséges kutyájáét is.

 

 

