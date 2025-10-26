Régi idők Budapestje: felismeri mik voltak a terek, hidak nevei?

Budapest utcái és terei az elmúlt évszázadokban sokat változtak – új nevek születtek, régiek eltűntek, mások visszatértek. A történelem, a politika és a város fejlődése mind nyomot hagytak a térképen. Tesztelje, mennyire ismeri a főváros régi közterületeinek neveit – vajon felismeri, mi volt az Andrássy út, az Oktogon vagy a Széll Kálmán tér korábbi neve?
Kvíz
1 / 7
Mi volt a mai Széll Kálmán tér neve a szocializmus idején?
