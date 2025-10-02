Hírlevél

Horogkereszttel a karján a Fideszt bírálja a Tisza új arca

L Simon László

Hiába halt meg a vásznon L. Simon László

A miniszteri biztos szinte filmsztárként élhette át a tatár nyilak záporát. L Simon László elárulta követőinek, hogy a végső vágásban kivágták a jelenetet, amelyben hősi halált halt volna az 1242 – A nyugat kapujában című filmben.
A politikus a közösségi oldalán osztotta meg, milyen élmény volt a történelmi eposz forgatásán részt venni. L Simon László „marcona harcost” alakított, és teljes átéléssel vetette magát a tatárjárás drámai jeleneteibe, amelyeket végül a vágószobában hagytak ki a végső változatból. A politikus fotókkal illusztrálta a kulisszatitkokat, amelyek maszkos, kosztümös felvételeket mutatnak róla a harci színtéren - írja a FEOL.hu.

L Simon László - 1242 - GATEWAY TO THE WEST2023de Peter SoosCOLLECTION CHRISTOPHEL © Chelsea Pictures - Galloping Entertainment - MongolSat Network - Mozgo Mozihistorique; historyteaser international (Photo by Chelsea Pictures - Galloping Ent / Collection ChristopheL via AFP)
L Simon László: majdnem filmsztár lett az 1242 – A nyugat kapujában c. filmben
Fotó: CHELSEA PICTURES - GALLOPING ENT / Collection ChristopheL via AFP

L Simon László számára örök élmény maradt a forgatás

A miniszteri biztos elmondta, hogy bár a hősi halálát nem láthatja a közönség, a forgatás így is felejthetetlen maradt. 

Nagyon élveztem a munkát. Az a néhány nap, amit a kiváló szakemberek, maszkmesterek, öltöztetők, a rendező, az operatőr vagy éppen remek színészek társaságában, többek között Eric Robertsszel tölthettem el, örök élmény marad számomra

– írta.

Az 1242 – A nyugat kapujában filmről

A Soós Péter rendezésében készült film a muhi csata utáni tragikus fordulatokat mutatja be: a Magyar Királyság serege elbukik a mongolokkal szemben, és már csak Esztergom vára áll Batu kán horda útjában. A várvédők, Özséb kanonok és a spanyol zsoldos Simon kapitány vezetésével, felkészülnek a végső összecsapásra. A film nemcsak a tatárjárás drámai pillanatait, hanem a hősi helytállást is bemutatja, így a nézőknek izgalmas történelmi élményt kínál.

 

