Zalai finomság a TikTok új őrülete! Kóstolta már?

A Labubu csoki egy igazi közösségi média-jelenség lett. A kiskanizsai Jakabfi Dávid cukrász ötvözte a nyáron berobbant Labubu-őrületet a különleges dubaji csokoládéval, így született meg a „Dubabubu” névre keresztelt édesség – írja a ZAOL.

A Labubu csoki a TikTok új kedvence — Jakabfi Dávid dubaji csokoládéból készült édessége pillanatok alatt virálissá vált. Fotó: ANNETTE RIEDL / DPA

A JD Cukrászda TikTok-videói alatt kommentáradat zúdult a cukrászra: mindössze húsz perc alatt több mint száz előrendelés futott be, és azóta országosan is keresetté vált a termék.

A kiskanizsai cukrászda kreatív ötlete meghódította az internetet

Jakabfi Dávid szerint a Labubu csoki egyelőre csak tejcsokoládés változatban készül, de hamarosan érkeznek az új ízek is: epres-sajttortás, fehér csokoládés és ruby csokoládés verziók.

Az édesség minden darabja meglepetés, akárcsak az eredeti Labubu-figurák: a vásárlók nem tudhatják előre, milyen színű vagy töltelékű „Dubabubu” lapul a dobozban.

Titok a dobozban – prémium Labubu csoki minden korosztálynak

A Labubu csoki formáját az ikonikus figura ihlette, belül viszont a dubaji csokoládé krémes és intenzív ízvilága várja az édesszájúakat. A gyerekek mellett a felnőttek is rajonganak érte, mert a TikTok-videók hatására az ország minden pontjáról érkeznek a rendelések.

A JD Cukrászda a jövőben bővíteni tervezi a formák és ízek választékát, hogy minél több „Dubabubu” kerüljön a rajongókhoz.

Mennyibe kerül a Labubu csoki?

Egy darab Labubu csoki 80 grammos és 2500 forintba kerül, ami a prémium alapanyagokat és a kézi gyártást tekintve nem túlzó ár. Összehasonlításképp: a JD Cukrászda klasszikus, 250 grammos dubaji csokija 5900 forintért kapható, és szintén nagy kedvenc.

A közelmúltban 2 millió forint értékben loptak el Labubukat.