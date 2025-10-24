Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Putyin elismerte: atomfegyvereket is bevethet Zelenszkij ellen, ha ezt az ukrán elnök meglépi

lakástűz

Ezekre a tárgyakra kell figyelnünk, ha nem akarjuk, hogy tűz legyen otthon

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fontos szabály, hogy ne hagyjuk bedugva a háztartási eszközöket, ha már nem használjuk őket. A töltők, a kávéfőző, a hajvasaló vagy akár a porszívó is lakástűz okozói lehetnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lakástűzhasznos tanácsokkockázat

Azokkal az eszközökkel kell óvatosnak lennünk, amelyek a használatuk során melegednek, esetleg motorral működnek, mert ezek mindig magukban hordozzák a lakástűz kockázatát. A gyenge minőségű töltők, a túlterhelt konnektorok és a karbantartatlan készülékek szintén növelik az esélyét a nem várt pusztításnak – írja a teol.hu. A porszívók különösen érzékenyek a túlmelegedésre, hiszen nemcsak melegszenek használat közben, de a felgyülemlett por könnyen eltömítheti a szűrőt. Ha ez megtörténik, vagy a szívóerő akadályba ütközik, a motor hőmérséklete gyorsan emelkedhet, ami végső soron akár lángra is lobbanhatja porszívónkat.

Lángra lobbant porszívó is lehet lakástűz okozója – Fotó: Unsplash
Lángra lobbant porszívó is lehet lakástűz okozója
Fotó: Unsplash 

Így előzhető meg a lakástűz

Tolna vármegyében október elsejéig összesen 96 lakóépület gyulladt ki, 9 ingatlannal kevesebb, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Halálos áldozata szerencsére nem volt a lakástüzeknek, mindössze ketten sérültek meg.

A tűzesetek jellemzően nyílt láng használatára, elektromos problémára, vagy a fűtőeszközök hibájára visszavezethetőek – írja hivatalos oldalán a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A legfontosabb, hogy tudatosan és körültekintően használjuk ezeket az eszközöket. Éjszakánként minden esetben húzzuk ki őket a konnektorból, a töltésüket is inkább a nappali órákban végezzük el, amikor figyelni tudunk rájuk. Ellenőrizzük a kábelek állapotát és inkább ne használjuk a problémás eszközöket. A füstérzékelő telepítése és az elemek rendszeres ellenőrzése életmentő lehet, ha valami váratlan történik. Emellett a rendszeres karbantartás biztonságosabbá teszi otthonunkat.

A konyhai eszközök is veszélyt rejtenek magukban. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!