Fekete lángos?! Halloween-szenzáció Szombathelyen

A vasi megyeszékhelyen furcsa megoldással találkozhatunk, az egyik helyi vendéglátósnál a már jól ismert krumplis lángos fekete színben is elérhető lett. Elsőre persze azt hihetnénk, de nem, nem égett oda – ez direkt ilyen.

Fekete lángost is sütnek az egyik szombathelyi lángosozóban

Forrás: vaol.hu

Az ötlet egyszerre látványos és játékos: a Halloweenprogramokkal összekötve egy olyan finomság készült, amire a gyerekek és a felnőttek is felkapják a fejüket.

A fekete lángos küllemre meglepő, de ízre semmivel sem tér el a megszokott változattól: kívül ropog, belül puha, csak a színében hordozza az amerikai ünnep hangulatát – írj a Vaol.

Gasztronómiai program a fekete lángos

Ha valaki mostanában Szombathelyen jár, érdemes körbenézni: nemcsak a városban, hanem környékén is több helyen szerveznek Halloween-jelmezes felvonulásokat, kézműves foglalkozásokat, tematikus estéket – így a vendéglátás is igazodik az ünnepi hangulathoz. Összességében elmondhatjuk, a fekete lángos remek példája annak, hogy a hagyományos ízek és az aktuális trendek találkozhatnak egy egyszerre játékos és ínycsiklandó formában. Szombathelyen járva egyfajta gasztronómiai programnak mindenképpen jó kipróbálni a bizarr kinézetű fekete lángost.

