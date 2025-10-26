A láznak kiemelkedő szerepe van egészségünk védelmében

A láz az egyik legősibb túlélési reflexünk. Több mint 600 millió éve alakult ki, és nemcsak az emberekben, hanem az állatvilágban is megfigyelhető. Amikor testünk idegen kórokozót érzékel – például vírust vagy baktériumot –, az immunrendszer „feljebb tekeri a termosztátot”, így a kórokozók nehezebben tudnak szaporodni - írja a BBC.

A láz a test természetes védekező mechanizmusa – a magas hőmérséklet segít legyőzni a kórokozókat

Fotó: Unsplash

Ez a természetes hőemelkedés nem a betegség maga, hanem a szervezet válasza a betegségre. Az ókori orvosok még böjttel és vérlebocsátással próbálták lehűteni a testet, míg Louis Pasteur csíraelmélete a 19. században forradalmasította a gondolkodást: bebizonyította, hogy a fertőzéseket mikroorganizmusok okozzák – nem a „testnedvek egyensúlyzavara”.

A láz általában 38 °C felett jelentkezik, és célja, hogy a szervezet kedvezőtlen környezetet teremtsen a kórokozóknak. „A test érzékeli a veszélyt, és kicsit megemeli a hőmérsékletet, hogy hatékonyabban küzdjön” – magyarázza Mauro Perretti professzor.

Mérsékelt láz esetén a sejtek és enzimek jobban működnek, az immunrendszer gyorsabban reagál, és a szervezet saját hőháztartása visszaállítja az egyensúlyt, amint a fertőzés legyőzése megtörtént.

A láz haszna és ára

A láz a gyulladás egyik alappillére – fájdalommal, duzzanattal és bőrpírral együtt. Ezek a reakciók együtt segítik a szervezetet a védekezésben. Gyermekeknél a hipotalamusz, vagyis a hőszabályzó központ még „gyakorol”, ezért náluk gyakrabban és hevesebben jelentkezik láz.

A testhő emelkedése gyorsítja a fehérvérsejtek működését, javítja a keringést és felpörgeti az immunválaszt. Sőt, az étvágytalanság és a fáradtság sem véletlen: ezek is segítenek abban, hogy a test minden energiáját a gyógyulásra fordítsa.

Nemcsak az emberek, hanem állatok is tudatosan növelik a testhőmérsékletüket fertőzés esetén – például melegebb vízbe úsznak vagy napfényre mennek –, ezzel javítva túlélési esélyeiket.

A láz hasznos, amíg nem vált túl magasra. 40 °C felett azonban már kiszáradást, görcsöket, sőt DNS-károsodást is okozhat. „Egy kicsi láz jó, a túl sok viszont már veszélyes” – figyelmeztet Perretti.

A szakértők szerint enyhe vagy közepes láz esetén nem feltétlenül kell gyógyszert szedni. Ha viszont tartósan magas, vagy kisgyermeknél, idős, illetve krónikus beteg embernél jelentkezik, orvosi ellátás szükséges.

