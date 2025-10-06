Összekötöttük a Dunát az Adriával! Lázár János bejelentette az M6-os autópálya befejezését

„Megígértük, megcsináltuk! Összekötöttük a Dunát az Adriával!” – írta Lázár János Facebook-bejegyzésében, miután befejeződött az M6-os autópálya és a horvát A5-ös út összekapcsolása.

Lázár János szerint az M6-os autópálya befejezése történelmi jelentőségű: összekötötték a Dunát az Adriával

Fotó: Facebook

A politikus szerint ezzel a projekttel egy újabb lépést tett Magyarország afelé, hogy valamennyi sztrádát elvigye az országhatárig. 2010-ben még csak három autópálya ért el a határig, ma már tíz.

Lázár János kiemelte, hogy az M6-os és az A5-ös találkozása nemcsak infrastrukturális, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír: ez a közép-európai közlekedési folyosó egyik legfontosabb része, amely összeköti a Balkánt a kontinens középső részével.

Lázár János szerint a gazdaságpolitikánk nyitott

A miniszter hozzátette: Magyarország szuverén és patrióta gazdaságpolitikát folytat, amely nem a bezárkózásról, hanem a nyitottságról szól – nyugatra, keletre, északra és délre egyaránt.