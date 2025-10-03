Óriási leállás bénítja meg a hazai nagybankot

A K&H Bank honlapján jelezte, hogy október 3-án és 4-én jelentős informatikai karbantartást végeznek, ami miatt ügyfeleiknek átmeneti leállásokkal kell számolniuk. Pénteken, október 3-án 17 és 18 óra között a K&H Electra rendszer betéti szolgáltatásai – például betétlekötés, módosítás vagy felmondás – nem lesznek elérhetők.

A K&H Bank ügyfeleit péntektől szombat estig érinti a leállás

Fotó: Unsplash

Leállás a K&H Banknál

A nagyobb rendszerfejlesztés pénteken 18 órakor kezdődik, és szombaton, október 4-én este 20 óráig tart. Ebben az időszakban sem az internetbank, sem a mobilbanki alkalmazás, valamint az ATM-ek készpénzbefizetési funkciója nem lesz használható. Az azonnali átutalások indítása és fogadása szintén szünetelni fog. A bank felhívta a figyelmet, hogy a beérkező azonnali átutalásokat a rendszer automatikusan visszautasítja, így azokat csak a bankszünnap után lehet újra teljesíteni.

A betéti és hitelkártyák használata a megszokott módon működni fog, de csak a karbantartás kezdetekor, október 3-án 18 órakor elérhető egyenleg erejéig. A bank ezért azt tanácsolja ügyfeleinek, hogy időben gondoskodjanak a szükséges fedezetről és kártyalimitek beállításáról, mivel a karbantartás alatt sem a telefonos ügyfélszolgálaton, sem a digitális csatornákon nem lesz lehetőség ezek módosítására.

A pénzintézet arra is figyelmeztetett, hogy az online bankkártyás vásárlásoknál, SZÉP-kártyás fizetéseknél, valamint a tranzakciókhoz és vásárlásokhoz kapcsolódó SMS-üzeneteknél fennakadások vagy teljes leállások fordulhatnak elő.

