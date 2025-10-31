Az Asiana Airlines légitársaság közvetlen járatot indít Budapestre

Az Asiana Airlines ezzel egy időben Milánóval bővíti európai hálózatát, valamint napi rendszeressé teszi barcelonai járatait – ugyanakkor a budapesti útvonal a légitársaság közép-európai terjeszkedésének kiemelt eleme.

Az Asiana Airlines légitársaság egy gépe Forrás: Sajtóközlemény

Új járatot indít Magyarország felé az Asiana Airlines légitársaság

Az első Budapest–Szöul járat 2026. április 3-án indul. A légitársaság kezdetben heti két alkalommal, pénteken és vasárnap repül majd a két főváros között.

A járat 12:35-kor száll fel Szöulból, és 18:05-kor érkezik Budapestre, míg a visszajárat 20:00-kor indul Budapestről, és másnap 13:40-kor érkezik meg Koreába.

Az Asiana Airlines tervezi a járat heti háromra bővítését, a szerdai nap hozzáadásával, a hatósági engedélyek függvényében.

Az útvonalakon a legmodernebb Airbus A350-es repülőgépek közlekednek, melyek 311 férőhellyel (28 business és 283 economy osztályú üléssel) biztosítanak kényelmes és korszerű utazási élményt.

A koreai főváros, Szöul, Ázsia egyik legélénkebb és legmodernebb metropolisza, ahol a hagyomány és a jövő szorosan összefonódik. A Han folyó partján fekvő város lenyűgöző kontrasztjaival tűnik ki: az ősi paloták és templomok mellett futurisztikus felhőkarcolók, világszínvonalú éttermek és a legmodernebb technológiai központok várják a látogatókat. Szöul a koreai kultúra és kreatív ipar fellegvára is – a K-pop, a filmipar, a divat és a gasztronómia iránt érdeklődő magyar utazók számára a közvetlen járat most először nyitja meg ezt a világot, közvetlenül Budapestről – áll a cég sajtóközleményében.

A Budapest–Szöul járat elindítása stratégiai mérföldkő az Asiana Airlines számára. Hiszünk abban, hogy ezzel az új útvonallal nemcsak kényelmesebb utazási lehetőséget biztosítunk utasainknak, hanem hozzájárulunk a két ország közötti gazdasági és kulturális kapcsolatok elmélyítéséhez is.

– nyilatkozta az Asiana Airlines szóvivője.

