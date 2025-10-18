Pillanatok alatt elkelnek: ezek a legnépszerűbb autók a használtautó-piacon

A hazai használtautó-piacon egyre jobban látszik, mely típusokra csapnak le a vevők azonnal. A legfrissebb adatok szerint a legnépszerűbb autók a Peugeot 307 és a Suzuki Wagon R+, ezek vezetik a rangsort: átlagosan 8–9 nap alatt találnak új gazdára. Szorosan követi őket a Suzuki Ignis, a Peugeot 206 és a Suzuki Swift, amelyek 9–10 nap alatt kelnek el – írja a Bama.

Ezek a legnépszerűbb autók a használtautó-piacon (A kép illusztráció.)

A statisztikák szerint két márka uralja a piacot: a Suzuki a megbízhatósága és kedvező fenntartási költségei miatt, a Peugeot pedig a márka imázsa és széles motorválasztéka okán.

Az öregebb modellek a legnépszerűbb autók

Meglepő módon nem az újabb autók kelnek el leggyorsabban. A 15 évnél idősebb modellek átlagosan 21–22 nap alatt találnak gazdára, míg a 10–14 éveseknél ez 25–28 nap. A 0–4 éves használt autók értékesítése viszont akár 42–43 napig is eltarthat.

A prémium szegmensben sokkal hosszabb értékesítési idő látható. A Tesla Model 3 20–21 nap alatt kel el, a BMW 3-as sorozat és a Škoda Octavia 26–27 napot igényel. A Mercedes S-osztály 34–35 nap alatt, míg a Porsche 911 csaknem másfél hónap alatt talál új gazdára.

A még exkluzívabb márkák — például Ferrari, Bentley vagy Lamborghini — esetében az eladási idő átlagosan 40 és 60 nap között mozog.

Még mindig a benzines autók a nagy kedvencek

A meghajtás típusa is komolyan befolyásolja az értékesítési időt. A benzines autók a leggyorsabban, 25–26 nap alatt kelnek el. A dízelekre 26–27 nap a jellemző, míg az elektromos modellekre már 33–34 nap, a hibridekre pedig 35–36 nap.

A használtautó-vásárlást jól át kell gondolni, vannak olyan modellek, amik anyagi csődbe is taszíthatnak, erről korábban írt az Origo.