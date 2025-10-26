17 millió forintért saját otthon Budapesten? Ez a legolcsóbb panellakás most!

A legolcsóbb panellakás iránt hatalmas az érdeklődés, különösen a fiatalok és első lakásvásárlók körében. A 2025-ös kínálatban Budapesten 15 és 20 millió forint között már több olyan lakás is elérhető, amely kisebb alapterületű, de jó állapotú, liftes házban található és azonnal költözhető. Néhány esetben önkormányzati bérleti jog formájában még kedvezőbb feltételekkel juthatunk lakhatáshoz.

A 3 legolcsóbb panellakás Budapesten, amit most még elcsíphetsz

Budapest legolcsóbb panellakásai – kis alapterületű, erkélyes otthonok Újpesten, Zuglóban és a Nyírpalota úton, parkos környezetben és kedvező áron. Fotó:Illusztráció/Unsplash

1. Nyírpalota úti panellakás – 15. kerület, 32 m², panorámás kilátás

Ár: csereingatlanos önkormányzati bérleti jog (nincs klasszikus vételár)

Épület: dupla liftes toronyház, 13. emelet

Alapterület: 32 m²

Ez a kis méretű, de világos lakás a 15. kerületben, a Nyírpalota úton található. A lakás erkélyes, panorámás kilátással, valamint tusolós fürdőszobával rendelkezik. Az önkormányzati konstrukció révén csereingatlan ellenében szerezhető meg, így kifejezetten kedvező lehetőség azoknak, akik rendelkeznek saját ingatlannal, de kisebbre váltanának.

Belépő szintű megoldás azok számára, akik kis alapterületű, de jó elhelyezkedésű panellakást keresnek Budapesten.

2. Újpesti lakótelep – IV. kerület, 35 m², 1+1 félszobás

Ár: 17 millió Ft

Épület típusa: 10 emeletes, liftes panel

Emelet: 9.

Fűtés: távfűtés

Közös költség: 14 000 Ft/hó

Az Újpesti lakótelepen található lakás az egyik legolcsóbb panellakás Budapesten jelenleg. A 35 négyzetméteres, 1+1 félszobás ingatlan keleti fekvésű, világos, középső állapotú, és parkos környezetben helyezkedik el. Az épület 3 méternél alacsonyabb energiafogyasztású, ami hosszú távon alacsony rezsit biztosít.

Ideális választás fiatal pároknak vagy első lakást keresőknek, hiszen 17 millió forint alatt ritka az ilyen elhelyezkedésű, saját tulajdonú lakás.

3. Sárrét park, Zugló – 14. kerület, 60 m², 3 szobás bérleti jog

Ár: önkormányzati bérleti jog (csereingatlan szükséges)

Épület: 10 emeletes panelház

Emelet: 1.

A Sárrét parkban, Zugló zöldövezetében található ez a 60 négyzetméteres panellakás, amely három különnyíló szobával és erkéllyel rendelkezik. A lakás jó állapotú, a villamos hálózat rézvezetékekre lett cserélve, és a konyha bútorozott.

Az önkormányzat 5 éves, határozott idejű bérleti szerződéssel biztosítja a lakhatást, amely ciklusonként meghosszabbítható.