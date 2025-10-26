17 millió forintért saját otthon Budapesten? Ez a legolcsóbb panellakás most!

A legolcsóbb panellakás iránt hatalmas az érdeklődés, különösen a fiatalok és első lakásvásárlók körében. A 2025-ös kínálatban Budapesten 15 és 20 millió forint között már több olyan lakás is elérhető, amely kisebb alapterületű, de jó állapotú, liftes házban található és azonnal költözhető. Néhány esetben önkormányzati bérleti jog formájában még kedvezőbb feltételekkel juthatunk lakhatáshoz.
A 3 legolcsóbb panellakás Budapesten, amit most még elcsíphetsz
1. Nyírpalota úti panellakás – 15. kerület, 32 m², panorámás kilátás
Ár: csereingatlanos önkormányzati bérleti jog (nincs klasszikus vételár)
Épület: dupla liftes toronyház, 13. emelet
Alapterület: 32 m²
Ez a kis méretű, de világos lakás a 15. kerületben, a Nyírpalota úton található. A lakás erkélyes, panorámás kilátással, valamint tusolós fürdőszobával rendelkezik. Az önkormányzati konstrukció révén csereingatlan ellenében szerezhető meg, így kifejezetten kedvező lehetőség azoknak, akik rendelkeznek saját ingatlannal, de kisebbre váltanának.
Belépő szintű megoldás azok számára, akik kis alapterületű, de jó elhelyezkedésű panellakást keresnek Budapesten.
2. Újpesti lakótelep – IV. kerület, 35 m², 1+1 félszobás
Ár: 17 millió Ft
Épület típusa: 10 emeletes, liftes panel
Emelet: 9.
Fűtés: távfűtés
Közös költség: 14 000 Ft/hó
Az Újpesti lakótelepen található lakás az egyik legolcsóbb panellakás Budapesten jelenleg. A 35 négyzetméteres, 1+1 félszobás ingatlan keleti fekvésű, világos, középső állapotú, és parkos környezetben helyezkedik el. Az épület 3 méternél alacsonyabb energiafogyasztású, ami hosszú távon alacsony rezsit biztosít.
Ideális választás fiatal pároknak vagy első lakást keresőknek, hiszen 17 millió forint alatt ritka az ilyen elhelyezkedésű, saját tulajdonú lakás.
3. Sárrét park, Zugló – 14. kerület, 60 m², 3 szobás bérleti jog
Ár: önkormányzati bérleti jog (csereingatlan szükséges)
Épület: 10 emeletes panelház
Emelet: 1.
A Sárrét parkban, Zugló zöldövezetében található ez a 60 négyzetméteres panellakás, amely három különnyíló szobával és erkéllyel rendelkezik. A lakás jó állapotú, a villamos hálózat rézvezetékekre lett cserélve, és a konyha bútorozott.
Az önkormányzat 5 éves, határozott idejű bérleti szerződéssel biztosítja a lakhatást, amely ciklusonként meghosszabbítható.
A lakás tökéletes befektetés vagy családi otthon, Zugló egyik legzöldebb és legkeresettebb részén.
