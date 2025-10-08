Kiderült, melyik a legszebb női név a világon

A legszebb női név keresése évszázadok óta foglalkoztatja az embereket, de most tudományos választ is kapott a kérdés.

A kutatók szerint a Zsófia a legszebb női név a világon

Fotó: Unsplash

Íme, a legszebb női nevek listája

A kutatást a Birminghami Egyetem nyelvészeti és pszichológiai kara végezte, amely során több mint száz lánynév került elemzésre. A vizsgálat fő szempontja a női név hangzása és dallamossága volt, valamint az, hogy milyen pozitív érzelmeket vált ki az emberekből.

A lista élére a Zsófia név került, amely több nyelvben is előfordul különböző formákban: Sophia, Sofia, Sophie, Sofie – mind ugyanazt a jelentést hordozzák: bölcsesség - számol be a Lublin.

Mitől szép egy női név?

A kutatók szerint a legszebb női nevek listája általában lágy hangzású, magánhangzókban gazdag neveket tartalmaz. A dallamos női név nemcsak fülbemászó, hanem pozitív érzéseket is ébreszt.

A legszebb női név a Zsófia

A névadás során a szülők sokszor ötvözik a hagyományokat az egyediség vágyával – ezt bizonyítja, hogy egyre többen választanak klasszikus, mégis nemzetközileg is ismert keresztneveket, mint például a Zsófia.

A Zsófia jelentése és gyakorisága

A Zsófia név eredete az ógörög „szophia” szóból származik, amelynek jelentése: „bölcsesség”. Magyarországon és Európa-szerte az egyik legkedveltebb utónév, amit gyakran választanak az újszülöttek számára.

A Zsófia név gyakorisága Magyarországon is évről évre nő, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2020-as években a legnépszerűbb lánynév között szerepel.

Kik a világ leghíresebb Zsófiái?

A világ leghíresebb Zsófiái között találjuk Sophia Lorent, az olasz filmművészet ikonikus alakját, Sophie Marceau francia színésznőt, de magyar hírességek is büszkén viselik a nevet – például Báthory Zsófia, Szabó Zsófia vagy Zsófia főhercegnő.

A név tehát nemcsak elegáns és időtálló, hanem erőt, bölcsességet és nőiességet is sugároz.

Ezek a legnépszerűbb lánynevek hazánkban

A legújabb statisztikák szerint a legnépszerűbb lánynevek között a Zsófia, Lili, Emma és Anna vezetnek. A névválasztás nehézségei ellenére a szülők továbbra is ragaszkodnak a klasszikus, könnyen kiejthető és pozitív jelentésű nevekhez.

Ha kíváncsi a legszebb női nevek és fiú nevek rangsorára, látogasson el a KSH névstatisztikájához vagy a Nevekneked.hu oldalra.