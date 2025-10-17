Leslie Mandoki újraírja a forradalom történetét

A Leslie Mandoki nevével fémjelzett Szabadságvágy egy rendkívül mély és emberi dokumentumfilm, amely új fényt vet az 1956-os forradalom eseményeire. Az alkotás nem csupán a történelemről szól, hanem a szabadságvágy emberi dimenzióiról: a bátorságról, a hitről és az összefogás erejéről.

A Szabadságvágy Leslie Mandoki személyes emlékein és történelmi kutatásain alapul

Leslie Mandoki és a Szabadságvágy – 1956 örök üzenete

A film különlegessége, hogy a zene és a történelmi hitelesség találkozik benne. Leslie saját gyermekkori élményeiből, a kutatások során feltárt archív felvételekből és személyes interjúkból építette fel a narratívát. Olyan szereplők vallanak benne, akik testközelből élték át a forradalom napjait, köztük tanúk, politikusok és közéleti személyiségek. A megszólalók között szerepel Mihail Gorbacsov, Sigmar Gabriel, Markus Söder és Armin Laschet, akik közösen hangsúlyozzák: 1956 nem csupán magyar, hanem európai ügy volt.

A történelmi háttér hitelességét három neves kutató – Larry Schweikart, Guido Knopp és Schmidt Mária – garantálta. Ők segítettek abban, hogy Leslie alkotása új nemzetközi perspektívába helyezze az eseményeket, és a nyugati világ számára is érthetővé tegye a magyar szabadságharc jelentőségét.

Egy 15 éves magyar lány géppisztollyal a kezében Budapesten, az 1956-os antikommunista forradalom idején - Fotó: Keystone / Hulton Archive

A film külön figyelmet szentel azoknak az ismeretlen hősöknek, akik kamerával örökítették meg a forradalom pillanatait. Ezek a felvételek, amelyek egykor kabátbélésekben és cipők talpában rejtve jutottak ki Bécsen át New Yorkba, ma a világ legnagyobb archívumaiban őrzik a magyar nép bátorságát.

„Ez a film a szívből jövő szabadság története” – mondta Leslie Mandoki. „A szüleim segíteni próbáltak a sebesülteken, akik 1956-ban nálunk kerestek menedéket. Bár gyermek voltam, az a fájdalom, amit akkor éreztem, később hitvallássá formálódott bennem. A Szabadságvágy ebből a belső erőből született.”

A dokumentumfilm nemcsak múltidézés, hanem a szabadság örökségének újrakiáltása is. A Szabadságvágy üzenete időtlen: a szabadságért való kiállás nem korhoz kötött, hanem minden nemzedék feladata. Leslie Mandoki ezzel az alkotással tiszteleg azok előtt, akik életüket kockáztatták a jövőért – és mindazok előtt, akik ma is hisznek abban, hogy a magyar lélek legmélyebb vágya a szabadság.