Hétvégi dugóveszély az M0-s autóúton

Aki teheti, az kerülje el szombaton a budapesti körgyűrűt, ugyanis komoly dugókra, lassabb haladásra kell számítani az M0-s autóúton.

Nagy terelések lesznek szombaton az M0-s autóúton

Fotó: Szászi Dániel/Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkálatokat végez a körgyűrűn Diósdnál, ahol a hurokdetektor felújítása miatt a forgalom csak egy sávon haladhat majd.

A javítási munkálatok alatt először a két külső sávot zárják le, ezt követően a két belső sáv is lezárásra kerül, így a járművek forgalma egyetlen sávra szűkül. Ez különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakban jelentős torlódásokat eredményezhet.

Mit érdemes tudni a munkálatokról?

A hurokdetektorok fontos szerepet játszanak az autópályák és autóutak forgalomfigyelésében és irányításában. Ezek a szenzorok segítenek a forgalmi adatok gyűjtésében, így lehetővé teszik a hatékonyabb útüzemeltetést és a gyors reagálást a torlódásokra vagy balesetekre. A mostani felújítás célja, hogy tovább javítsák az út biztonságát és a közlekedés zavartalanságát.

Alternatív útvonalak az M0-s autóút kerülésére

Az M0-s autóút forgalma ezen a szakaszon különösen nagy, ezért a Magyar Közút arra figyelmeztet, hogy a várhatóan kialakuló torlódások miatt a közlekedőknek érdemes előre tervezniük. A társaság javasolja, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről az Útinform szolgálaton keresztül, amely elérhető telefonon (+36-1-336-2400), illetve online a www.utinform.hu oldalon. Ezenkívül a navigációs rendszerek és közösségi autós alkalmazások használata erősen ajánlott, hiszen ezek az applikációk valós időben frissítik a forgalmi adatokat, és segítenek a legoptimálisabb alternatív útvonal kiválasztásában.

A körgyűrűn amúgy rendszeresek a terelések, erről az Origo is be szokott számolni.