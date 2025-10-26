Sávzárás, reflektorok és türelempróba az M2-es autóúton

Aki mostanában járt az M2-es autóúton Vác környékén, már sejthette: itt a felújítás és munkálatok ideje.

Hétfőn kezdődik az M2-es autóút felújítása

Fotó: Szászi Dániel/Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Hétfő éjszakától megkezdődnek a szakaszos burkolatfelújítási munkák, először a 12-es főúti csomópont és a kosdi csomópont között.

Itt váltakozó sávzárásokra kell készülni, a forgalmat jelzőőrök irányítják, és egy sávon haladhat majd a közlekedés. A munkálatok október 29-ig zajlanak ezen a szakaszon, de a felújítás egészében december közepéig tart. Ez idő alatt lesz, hogy csak egy-egy rövid szakaszon dolgoznak, máshol viszont hosszabb ideig kell majd araszolni. Szóval, aki erre, az M2-es autóúton közlekedik, az dugókra, hosszabb menetidőre számíthat.

Simább, biztonságosabb útfelület az M2-es autóúton

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozásokat betartva közlekedjenek, hiszen az útmenti munkaterületeken a munkások is ott dolgoznak – néha csak pár méterre a forgalomtól. Ha pedig valaki elkerülné a várakozást, indulás előtt érdemes ránézni az aktuális helyzetre az Útinformon (www.utinform.hu) vagy valamelyik navigációs alkalmazásban, hogy elkerülje a torlódást. A közutasok szerint a néhány hetes türelem megtérül: simább, biztonságosabb útfelület vár majd mindenkit Vác térségében. Addig is – egy kis türelem, és egy fokkal több odafigyelés az M2-es autóúton.