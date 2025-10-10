Óriási dugók várhatók az M3-as autópálya fővárosi szakaszán

A Budapest Közút aszfaltburkolat-cserét végez az M3-as autópálya fővárosi szakaszán október 14-e keddtől várhatóan október 18-a szombatig a városból kifelé vezető oldalán a Szerencs utcai csomópont környékén.

Az M3-as autópálya budapesti szakaszán több helyen is felújítják az aszfaltot

Fotó: Magyar Közút / Facebook

A munkákat szakaszosan, több ütemben végzik. Az ötnapos kivitelezés ideje alatt nappal és éjszaka is egy sáv lesz lezárva a forgalom előtt, két sávon folyamatosan biztosított lesz a közlekedés.

A korlátozásokkal érintett szakasz a Szerencs utca előtt mintegy 200 méterrel fog kezdődni és a Kozák téri felüljárót elhagyva ér véget. Ezen a területen több ütemben lesz egy-egy rövidebb szakasz korlátozva. A Szerencs utcai csomópontban nem lesz munkavégzés, a keresztirányú közlekedés biztosítva lesz – közölte a Budapest Közút Zrt.

Az M3-as autópálya másik szakaszát is felújítják

A centrum felé vezető oldalon a Kozák téri felüljáró javítása is zajlik, amely egy korábbi kamionos baleset következménye. Napközben itt három helyett csak két sávon haladhat a forgalom, éjszaka pedig időszakosan egy sávra szűkül az út. A javításokat még a fagyos idő beállta előtt végzik el, hogy tartós melegaszfaltos technológiával tudják helyreállítani a burkolatot. A közműszerelvényeket és forgalomtechnikai elemeket is felújítják.

Az autósoknak indulás előtt a dugó kikerülésére javasolt tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről az Útinform szolgálaton keresztül. Ezen kívül a navigációs rendszerek és közösségi autós alkalmazások használata erősen ajánlott, hiszen ezek az applikációk valós időben frissítik a forgalmi adatokat, és segítenek a legoptimálisabb alternatív útvonal kiválasztásában.