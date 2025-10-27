Hamarosan megnyílhat az M4-es új szakasza – lenyűgöző, hol tart az építkezés

Az M4-es gyorsforgalmi út építése a Duna Aszfalt Projekt Zrt. kivitelezésében és az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában zajlik.

Heteken belül teljes hosszában járható lesz az M4-es új szakasza

Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály / magyarepitok.hu/Nagy Mihály

Az új, több mint 34 kilométeres szakasz tovább bővíti a korábban a fővárostól Törökszentmiklósig megépült részt. Az M4-es Törökszentmiklós Kisújszállás között három fő egységből áll:

Törökszentmiklós elkerülő négysávosra bővítése (8,1 km), Kisújszállás elkerülő négysávosítása (8,7 km), valamint a két város közötti új, 17,5 kilométeres nyomvonal kiépítése

Az M4-es építkezés látványos szakaszához ért

A Törökszentmiklós elkerülőn a forgalom már az elkészült jobb pályán halad, miközben a bal pályán is befejezték az aszfaltozást. Októberben és novemberben a szalagkorlátok, vadvédő kerítések és a forgalmi táblák telepítése zajlik. A tereprendezés és a vadátjárók kialakítása szintén folyamatban van.