m4-es

Hamarosan megnyílhat az M4-es új szakasza – lenyűgöző, hol tart az építkezés

Hamarosan elkészül a Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti autóút-fejlesztés, amely az Alföld közlekedésében kiemelt szerepet kap. Az M4-es új szakasz építése már az utolsó fázisba ért, a munkálatok a tervek szerint október–november folyamán teljesen befejeződnek. A projekt célja, hogy biztonságosabbá és gyorsabbá tegye a térség forgalmát.
m4-esépítkezésautóútbefejezés

Az M4-es gyorsforgalmi út építése a Duna Aszfalt Projekt Zrt. kivitelezésében és az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában zajlik. 

Már az utolsó simításokat végzik az M4-es új szakaszán, M4, M4újszakasz, galéria, 2025
Heteken belül teljes hosszában járható lesz az M4-es új szakasza
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály / magyarepitok.hu/Nagy Mihály

Az új, több mint 34 kilométeres szakasz tovább bővíti a korábban a fővárostól Törökszentmiklósig megépült részt. Az M4-es Törökszentmiklós Kisújszállás között három fő egységből áll:

  1. Törökszentmiklós elkerülő négysávosra bővítése (8,1 km),
  2. Kisújszállás elkerülő négysávosítása (8,7 km),
  3. valamint a két város közötti új, 17,5 kilométeres nyomvonal kiépítése

A kivitelezés a terveknek megfelelően halad, a forgalomtechnikai munkák és a burkolatépítés döntő része már elkészült - tájékoztat a Magyar Építők oldala.

Az M4-es építkezés látványos szakaszához ért

A Törökszentmiklós elkerülőn a forgalom már az elkészült jobb pályán halad, miközben a bal pályán is befejezték az aszfaltozást. Októberben és novemberben a szalagkorlátok, vadvédő kerítések és a forgalmi táblák telepítése zajlik. A tereprendezés és a vadátjárók kialakítása szintén folyamatban van.

Már az utolsó simításokat végzik az M4-es új szakaszán
Galéria: Már az utolsó simításokat végzik az M4-es új szakaszán
1/27
Már az utolsó simításokat végzik az M4-es új szakaszán

A két város közötti 17,5 kilométeres új szakaszon már csak egy vadátjáróval kombinált földút aszfaltozása van hátra. A rézsűk humuszolása, füvesítése és az út menti forgalomtechnikai elemek kiépítése október végéig befejeződik.

A surjányi egyszerű pihenőhely és a kisújszállási komplex pihenő is magas készültségi szintet ért el. A térburkolatok, szegélyek, padkák és utcabútorok november végéig elkészülnek, a vécéépületek pedig november közepéig várhatóan teljesen befejeződnek.

A közműkiváltások és új kiépítések is lezárultak, így a víz- és szennyvízhálózat, valamint a térvilágítás is működni fog, mire az útszakaszt átadják. Az SOS-hívók, kamerarendszer és meteorológiai mérőhelyek telepítése szintén folyamatban van.

A hídépítés is az utolsó fázisba ért: a vadátjárók, a Nagykunsági Főcsatorna-híd, valamint a vasúti hidak felújítása már szinte teljesen elkészült. Jelenleg korlátépítési, öntöttaszfalt- és dilatációs munkák zajlanak, amelyek befejezésével az egész szakasz készen áll majd a forgalomba helyezésre.

image

