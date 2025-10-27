Hamarosan megnyílhat az M4-es új szakasza – lenyűgöző, hol tart az építkezés

Az M4-es gyorsforgalmi út építése a Duna Aszfalt Projekt Zrt. kivitelezésében és az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában zajlik.
Az új, több mint 34 kilométeres szakasz tovább bővíti a korábban a fővárostól Törökszentmiklósig megépült részt. Az M4-es Törökszentmiklós Kisújszállás között három fő egységből áll:
- Törökszentmiklós elkerülő négysávosra bővítése (8,1 km),
- Kisújszállás elkerülő négysávosítása (8,7 km),
- valamint a két város közötti új, 17,5 kilométeres nyomvonal kiépítése
Az M4-es építkezés látványos szakaszához ért
A Törökszentmiklós elkerülőn a forgalom már az elkészült jobb pályán halad, miközben a bal pályán is befejezték az aszfaltozást. Októberben és novemberben a szalagkorlátok, vadvédő kerítések és a forgalmi táblák telepítése zajlik. A tereprendezés és a vadátjárók kialakítása szintén folyamatban van.
A két város közötti 17,5 kilométeres új szakaszon már csak egy vadátjáróval kombinált földút aszfaltozása van hátra. A rézsűk humuszolása, füvesítése és az út menti forgalomtechnikai elemek kiépítése október végéig befejeződik.
A surjányi egyszerű pihenőhely és a kisújszállási komplex pihenő is magas készültségi szintet ért el. A térburkolatok, szegélyek, padkák és utcabútorok november végéig elkészülnek, a vécéépületek pedig november közepéig várhatóan teljesen befejeződnek.
A közműkiváltások és új kiépítések is lezárultak, így a víz- és szennyvízhálózat, valamint a térvilágítás is működni fog, mire az útszakaszt átadják. Az SOS-hívók, kamerarendszer és meteorológiai mérőhelyek telepítése szintén folyamatban van.
A hídépítés is az utolsó fázisba ért: a vadátjárók, a Nagykunsági Főcsatorna-híd, valamint a vasúti hidak felújítása már szinte teljesen elkészült. Jelenleg korlátépítési, öntöttaszfalt- és dilatációs munkák zajlanak, amelyek befejezésével az egész szakasz készen áll majd a forgalomba helyezésre.
A kivitelezés a terveknek megfelelően halad, a forgalomtechnikai munkák és a burkolatépítés döntő része már elkészült - tájékoztat a Magyar Építők oldala.